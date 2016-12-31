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Microsoft признала агрессивной свою политику обновления до Windows 10
11:54 26.12.2016 |
Microsoft подвергается постоянной критике за свою агрессивную политику в продвижении бесплатного обновления до Windows 10. По словам некоторых пользователей, новая версия ОС устанавливалась на их компьютеры, даже если они отказывались от обновления.
Дело в том, что Microsoft изменила функцию кнопки X в приложении Get Windows 10. Нажатие на «крестик» больше не отменяло процесс установки обновления, а, наоборот, подготавливало к нему в фоновом режиме. В новом выпуске передачи Windows Weekly старший директор по маркетингу Microsoft Крис Капоссела (Chris Capossela) признал, что здесь компания действительно перегнула палку. По его словам две недели между изменением функции кнопки Х и выпуском исправления были «очень болезненными».
«Мы хотим, чтобы люди использовали Windows 10 из соображений безопасности. Способность найти баланс и не пересечь черту, будучи слишком агрессивными - это то, чего мы пытались добиться большую часть года, и мне кажется, нам это удалось. Однако был один спорный момент, когда красный Х в диалоговом окне, который обычно означает отмену, выполнял другую функцию», - отметил Капоссела.
После того, как Microsoft завалили жалобы пользователей, компания решила вернуть кнопке ее обычное предназначение, однако на это потребовалось некоторое время. По словам директора по маркетингу, техногигант извлек из сложившейся ситуации ценный урок.
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