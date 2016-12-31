Устройство позиционируется в качестве домашнего помощника и способно выполнять различные задачи, понимая голосовые команды.

На момент анонса говорилось о цене в $600, а дату начала продаж не раскрыли. Теперь известно, что Asus Zenbo можно будет купить с 1 января, но пока только в Тайване. Причём первая партия будет весьма ограничена.





Стомость робота - $620, что близко к объявленному весной значению. Нужно отметить, что за эти деньги покупатель получит базовую модель, оснащённую 32 ГБ флэш-памяти, тогда как за $780 можно будет приобрести робота со 128 ГБ памяти и специальной зарядной станцией в комплекте.





Во время мероприятия, на котором повторно представили робота, Asus рассказала о сотрудничестве с полицией Тайваня. Оно позволит в экстренной ситуации быстро обратиться в полицию, причём сотрудник правопорядка сможет увидеть происходящее вокруг робота благодаря его камере. К сожалению, подробностей о потенциальном сотрудничестве не раскрыли.