Группа российских хакеров разработала мошенническую схему, используемую для обмана крупных компаний и СМИ, размещающих рекламу в интернете. В рамках операции мошенники ежедневно зарабатывают от $3 млн до $5 млн, утверждается в докладе компании White Ops, специализирующейся на безопасности и защите рынка интернет-рекламы.

Мошенническая схема, получившая название Methbot, начала функционировать в сентябре 2015 года, однако значительный размах приобрела только в октябре текущего года. За схемой стоит группировка, которую эксперты называют Ad Fraud Komanda или «AFK13». Как отмечается, хакеры продумали каждую деталь. Мошенники создали более 250 тыс. фальшивых сайтов, якобы принадлежащих крупным компаниям и издательствам (ESPN, Vogue, New York Times, The Wall Street Journal, Verizon и пр.). За счет использования большого количества IP-адресов, поддельных учетных записей в соцсетях, манипуляции данными о геолокации, имитации «клика» или движения мыши, мошенники создают иллюзию того, что могут привлекать миллионы людей к просмотру видеороликов. За это они получают крупные суммы от заказчиков (в основном из США).

Помимо прочего, злоумышленники используют более 570 тыс. ботов для создания видимости просмотра материалов на фальшивых интернет-страницах. По данным White Ops, ежедневно боты «просматривают» порядка 300 млн рекламных видеороликов. В среднем плата за тысячу просмотров составляет чуть больше $13. Как сообщается, хакеры используют 800-1200 выделенных серверов, расположенных в США и Нидерландах.