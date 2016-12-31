В начале ноября компания Huawei представила смартфоны Huawei Mate 9 и Huawei Mate 9 Porsche Design. Вторая модель была выпущена ограниченной партией по цене $1315 или €1395 в зависимости от региона.

Китайские источники опубликовали информацию о стоимости различных комплектующих Huawei Mate 9 Porsche Design. После прочтения новости владельцы смартфона наверняка начнут относиться к нему еще более бережно.

Стоимость основной ($50) и фронтальной ($13) камер, а также аккумулятора ($14) не вызывает особых эмоций. А вот цена задней панели смартфона с дактилоскопическим датчиком ($359) кажется завышенной. Однако самое интересное впереди: экран Huawei Mate 9 Porsche Design и материнская плата оценены в $674 и $1149 соответственно.

Разбив Huawei Mate 9 Porsche Design, владелец оказывается перед выбором: отремонтировать смартфон или просто купить практически любой новый флагман.