Смартфон можно было бы назвать «обмылком», если бы это слово не использовалось в качестве оскорбительного. В данном же случае скорее уместна ассоциация с галькой. Благодаря изогнутому с двух сторон стеклу и изогнутому дисплею, Honor Magic получился узнаваемым. Он не похож ни на Honor 8, ни на Galaxy S7, ни на какой-то иной смартфон с подобной конструктивной особенностью.

Удивительно, но Honor Magic - компактный по современным меркам аппарат. Он оснащён дисплеем диагональю 5,1 дюйма, из-за чего габариты равны 146,1 х 69,9 х 7,8 мм при массе 145 г. Экран выполнен по технологии Super AMOLED и характеризуется разрешением 2560 х 1440 пикселей. В основе новинки почему-то лежит SoC Kirin 950, а не Kirin 960.

Оперативной и флэш-памяти при этом много: 4 и 64 ГБ соответственно. На тыльной стороне расположились два 12-мегапиксельных модуля камер. Вероятно, они такие же, как используются в P9 и Honor 8. Фронтальная камера характеризуется разрешением 8 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 2900 мА·ч. Причём тут якобы используется тот самый аккумулятор с графеном. Производитель утверждает, что всего за 10 минут он способен зарядиться на 40%, а за 20 минут - на 70%. Ничего подобного на рынке сейчас нет.

В качестве ОС используется Android 6.0 с фирменной оболочкой. Но параметры тут вторичны. На первом месте, наверное, даже не дизайн, хотя он-то, конечно, бросается в глаза в первую очередь, а уникальные особенности смартфона. Не так давно Huawei говорила, что намерена увеличивать инвестиции в НИОКР, касающиеся технологий искусственного интеллекта, чтобы когда-нибудь создать смартфон, способный «чувствовать запах, вкус, слышать и видеть так же, как человек». Honor Magic - как раз первая ласточка.





Нет, ни о каких датчиках запахов и вкусов тут речи не идёт. Но у смартфона имеется множество других, благодаря которым реализованы уникальные для сегмента функции. К примеру, функция WiseScreen. Благодаря датчику в корпусе и инфракрасному датчику на передней панели, смартфон понимает, что именно владелец сейчас взял телефон и поднёс его к лицу, так что устройство само разблокирует дисплей. Соответственно, смартфон понимает и то, что владелец положил его в карман, и дисплей отключается.

Функция FaceCode Intelligent Recognition основана на технологии распознавания лица. Если на телефон приходит какое-то сообщение и аппарат берёт в руки владелец, он автоматически увидит это сообщение, так как смартфон определит, кто перед ним.





Будут и другие программные особенности. К примеру, ИИ способен понимать тематику общения в социальных сетях или мессенджерах и предлагать что-то, что соответствует теме (новый фильм, музыку и так далее). Смартфон способен определить, что пользователь сел в автомобиль и начал движение, после чего аппарат напомнит о необходимости переключения в режим «За рулём». И так далее.

К сожалению, Honor Magic будет продаваться лишь в Китае в некоторых интернет-магазинах. Стоимость на данный момент неизвестна, но продажи должны начаться уже сегодня. Вероятно, смартфон будет достаточно дорог, так как это, скорее, некое экспериментальное устройство.