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Топливно-энергетический комплекс
Специалистами Kyocera создан оптический датчик кровотока размерами 1 х 1,6 х 3,2 мм
17:06 16.12.2016 |
Компания Kyocera сообщила о разработке одного из самых маленьких оптических датчиков, который позволяет измерять кровоток в подкожной клетчатке. По словам производителя, датчик можно использовать в приложениях, следящих за уровнем стресса или помогающих предотвратить дегидратацию, тепловой удар и высотную болезнь за счет анализа кровотока и своевременного уведомления пользователя о нежелательных изменениях.
Размеры датчика - 1 х 1,6 х 3,2 мм, потребляемая мощность - 0,5 мВт. Небольшие размеры и энергопотребление делают датчик хорошо подходящим для использования не только в мобильных, но и в носимых электронных устройствах. Производитель рассчитывает начать отгрузку образцов в апреле 2017 года, в серийный выпуск - в марте 2018 года.
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