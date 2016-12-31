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Социальная сеть Facebook начинает борьбу с фейками
09:03 16.12.2016 |
Социальная сеть Facebook тестирует новые возможности для выявления и воспрепятствования распространению ложных ("фейковых") новостей. Как рассказало в четверг, 15 декабря, британское издание Financial Times, Facebook в партнерстве с организациями, занимающимися проверкой фактов (fact-checking) будет пытаться повлиять на самые явные попытки обмана, распространяемого спамерами.
Facebook сделает более доступным жалобу на предположительно ложную новость путем нажатия на соответствующий пункт меню, прилагаемый к каждой новости. После того, как некое сообщение будет объявлено пользователями потенциально ложным, оно будет отправлено на проверку в соответствующую организацию. Если эксперты согласятся с тем, что сообщение "фейковое", ему будет присвоен "спорный" статус, после чего будет предоставлена ссылка на заявление от третьей организации, в которой она пояснит свои действия. "Спорные" сообщения будут реже появляться в новостных лентах пользователей Facebook.
Жертвы фейков
Адам Моссери, вице-президент Facebook по управлению продуктами, заявил, что компания обязана внести свой вклад в решение проблемы ложных новостей. "Мы даем людям возможность высказаться. Мы сами не можем быть определять правду, поэтому мы подходим к этой проблеме осторожно", - заявил Моссери. По его словам новые инструменты разработаны с целью борьбы с "самым худшим, чистым вымыслам, которые распространяют спамеры ради личной выгоды".
Руководство Facebook всерьез озабочено проблемой распространения через ее сеть фейковых новостей. Чуть менее месяца назад, 18 ноября, свой план борьбы с этим явлением представил на своей странице основатель Facebook Марк Цукерберг.
Во время президентской кампании в США широкое распространение получила ложная новость, что папа римский Франциск якобы поддержал Дональда Трампа. Помимо этого разразился скандал под названием "Пиццагейт", основанный на недостоверных утверждениях, что представители Демократической партии имели отношение к подпольному сообществу педофилов со штаб-квартирой в одной из пиццерий в Вашингтоне.
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