Финансовые новости
- |
- 31.12.16
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"Умная" корзина Panasonic может заменить кассиров
16:58 14.12.2016 |
Новые «умные» корзинки от Panasonic, демонстрация которых состоялась в этот понедельник в Осаке, способны самостоятельно «рассмотреть», что покупатель положил вовнутрь и подсчитать точную стоимость продуктов. Когда на выходе из магазина покупатель поставит корзину в специальный слот, ее дно автоматически отодвинется, и все покупки переместятся в пластиковый пакет. Человеку остается лишь оплатить и забрать продукты.
Местом для тестирования первых «умных» корзинок от Panasonic стал магазин Lawson неподалеку от штаб-квартиры японской корпорации в Осаке. Ожидается, что система в полной мере заработает уже в феврале, когда все продукты будут помечены специальными электронными метками.
По словам Саданобу Такемасу, управляющего сети Lawson Inc., разработка «может совершить настоящую революцию в ритейл». В то же время, представители обеих компаний подчеркивают, что нововведение не станет 100%-ной заменой живого персонала. «Наш магазин - это еще и место общения, где покупатели могут поболтать с соседями и продавцами», - подчеркивает г-н Такемасу.
Представители Panasonic и Lawson также полагают, что еще одна система автоматизации ритейла, недавно представленная компанией Amazon, может не найти широкого применения в Японии. «Нужно хорошее решение для тех покупателей, которым не нравятся полностью компьютеризированные системы», - говорит Ясуюки Фукуи, представляющий направление развития бизнеса Panasonic.
Множество ритейлеров в США и отчасти Японии уже предлагают возможность самостоятельного чек-аута и оплаты товаров. Однако эта технология распространяется с большим трудом, иногда создавая больше проблем, чем преимуществ. Пользователи не спешат «отдаваться в руки» машин, для многих, особенно в Японии, возможность расплатиться «живыми» деньгами не теряет актуальности.
В последние года корпорация Panasonic, знаменитая на весь мир своими телевизорами и другой бытовой техникой и электроникой, обращает все больше внимания на b2b-разработки, в т.ч., для ритейла, автомобильной промышленности и корпоративных заказчиков. Супермаркет в Осаке уже стал своеобразным «шоу-румом» промышленных решений Panasonic: солнечных панелей, энергоэффективного освещения и прочего.
В 2017-2018 гг компании Panasonic и Lawson планируют оборудовать «умными» корзинками и другие супермаркеты сети.
На прошлой неделе компания Amazon анонсировала свой метод борьбы с очередями. Компания откроет в Сиэтле продуктовый магазин без касс и продавцов. Для оплаты покупок достаточно будет поднести смартфтон к сканирующему устройству.
Сканировать код продуктов не нужно: специальные датчики, установленные в помещении, определят, какие продукты покупатель кладет в корзину. Оплата будет автоматически списываться с карты, которая привязана к аккаунту пользователя в приложении Amazon Prime. Сейчас Amazon Go доступен для сотрудников компании и, как ожидается, будет открыт для публики в начале следующего года.
Как рассказали источники The Wall Street Journal, если первый опыт окажется успешным, Amazon планирует открыть более 2 тыс. таких продуктовых магазинов. По их словам, компания также рассматривает создание магазинов других форматов.
Агентство отмечает, что открытие Amazon Go станет последним толчком для развития Amazon в сфере продуктовых товаров, одной из самых больших отраслей розничной торговли, которую корпорация еще не освоила. В настоящее время компания производит и поставляет продуктовые товары для дома через службу AmazonFresh.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Samsung представила кондиционер, который не даст простудиться
Компания Samsung Electronics анонсировала, как она утверждает, первый в мире безветренный настенный кондиционер. Модель под названием AR9500M делает температуру во всём помещении более комфортной и снижает риск возникновения простуды из-за переохлаждения организма.
|Volvo впервые установила в автомобиль "Скайп"
Компания Volvo стала первым автопроизводителем, установившим в автомобиль Skype - программу текстовой, голосовой и видеосвязи по интернету. Однако функции приложения в машинах шведской марки ограничены только голосовыми звонками с поддержкой конференц-связи.
|Amazon патентует склады-дирижабли
Amazon начала развивать беспилотную доставку еще в 2013 году, но опубликованный сегодня патент раскрывает ее планы по внедрению «воздушных логистических центров». Они будут комплектоваться определенным набором товаров и размещаться в зонах повышенного спроса.
|Смартфон Gionee M2017 стоит от $1000
|Главный инженер Lamborghini подтвердил гибридный кроссовер
Серийный кроссовер компании Lamborghini получит версию с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Об этом со ссылкой на главу отдела новых исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани сообщает Autocar.
|Apple возглавила список самых влиятельных брендов
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров