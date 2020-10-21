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В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»
09:30 21.10.2020 |
В немецком городе Трир начался процесс против операторов одного из крупнейших в мире хостера даркнет-сайтов, известного как «кибербункер». Их обвиняют в причастности к 249 тысячам преступлений, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Среди задержанных граждане Германии, Нидерландов и Болгарии. Главным организатором «кибербункера» считается голландец Герман-Йохан Зент (Herman-Johan Xennt). Согласно информации обвинителей, именно он принимал все основные решения.
Один из главных вопросов дела - в каких случаях оператор несет ответственность за контент на серверах, которые он предоставляет.
«До сих пор в центре внимания всегда находились преступники, продающие наркотики или оружие в даркнете, а не те, кто делает этот бизнес технически возможным», - отмечал ранее Der Spiegel.
Напомним, в 2019 году в рамках спецоперации немецкие правоохранители установили контроль над «кибербункером». По данным полиции, на его серверах хостились различные даркнет-платформы, включая закрытый в мае 2019 года Wall Street Market.
Сервера располагались в списанном бункере, расположенном в Трабен-Трарбрахе на западе Германии - отсюда название «кибербункер».
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