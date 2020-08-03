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17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter
09:02 03.08.2020 |
Полиция США задержала 17-летнего жителя Тампы Грэма Кларка, обвинив его в причастности к недавней атаке на социальную сеть Twitter и мошеннической раздаче биткоина. Об этом сообщил местный телевизионный канал WFLA.
Грэм Кларк подозревается в причастности к атаке на Twitter, во время которой были взломаны страницы Илона Маска, Билла Гейтса и других бизнесменов и знаменитостей. В ходе атаки злоумышленник устроил от их имени фейковую раздачу криптовалюты, получив около $120 000 в BTC.
Прокурор штата Флорида предъявил Кларку 30 обвинений, включая участие в организованном мошенничестве, 17 мошеннических схем с применением современных электронных средств коммуникации, а также 11 преступлений, связанных с неправомерным использованием личных данных. Жертвами одного из этих преступлений стали как минимум 30 человек, которым был причинен ущерб на сумму более $100 000.
На данный момент Грэм Кларк находится под стражей.
Помимо него полиция задержала еще двух подозреваемых: 19-летнего гражданина Великобритании Мэйсона Шеппарда и 22-летнего американца Нима Фазели. Первый обвиняется в организованном мошенничестве с применением электронных средств и отмывании денег, второй - в содействии противоправному получению доступа к компьютерным системам. Им может грозить штраф до 250 тысяч долларов и тюремное заключение на срок до 45 лет.
Напомним, 15 июля хакеры взломали ряд Twitter-аккаунтов и разместили в них сообщения о фейковой раздаче биткоинов.
Атаковавшие Twitter хакеры получили доступ к внутренним инструментам соцсети посредством фишинга, направленного на мобильные телефоны сотрудников. Об этом сообщается в блоге компании.
Атака затронула небольшое число работников. Используя их данные, злоумышленникам удалось проникнуть во внутреннюю систему компании и получить дополнительную информацию.
С ее помощью хакеры нацелились на других сотрудников, обладающих доступом к инструментам поддержки аккаунтов. Это позволило злоумышленникам получить прямой доступ к ряду учетных записей.
Хакеры атаковали 130 аккаунтов, но отправлять сообщения смогли только с 45. У 36 учетных записей скомпрометированы личные сообщения, а с 7 аккаунтов выгружена вся информация.
В компании отметили, что инструменты доступа к учетным записям пользователей необходимы для контроля за соблюдением правил платформы. Этим доступом обладает ограниченный круг сотрудников.
В Twitter подчеркнули, что компания постоянно следит за обоснованностью использования данных инструментов. Руководство соцсети пообещало усилить этот контроль с целью предотвращения подобных атак в будущем.
Злоумышленники пропустили более половины биткоинов, полученных благодаря взлому множества Twitter-аккаунтов, через миксеры ChipMixer и Wasabi Wallet. Об этом говорится в новом отчете аналитической фирмы Elliptic.
На эти два миксера хакеры отправили 56,5% от общей суммы украденных биткоинов (30,4 BTC) - 17,18 BTC, стоимость которых на момент написания составляет около $195 тысяч.
Небольшая часть этих монет попала на биржи и в торговые и гемблинговые сервисы.
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