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"Спамер №7" заявил испанскому суду о работе на "Единую Россию"
21:30 28.09.2017 |
Арестованный в Испании россиянин Петр Левашов, которого в США обвиняют в распространении спама, в ходе судебного заседания в Мадриде заявил, что последние 10 лет якобы работал на партию "Единая Россия".
В частности, Левашов утверждает, что "собирал различную информацию про оппозиционные партии и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время". Также россиянин сообщил, что владел доступом к секретной информации.
"Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность и я давал подписку о неразглашении", - цитирует РИА Новости показания Левашова на суде, где решается вопрос о его экстрадиции в США.
Левашов заявил, что не согласен на экстрадицию. Он считает, что в США его могут убить или подвергнуть пыткам - "будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию".
Британская организация Spamhaus, отслеживающая распространителей спама, называет Петра Левашова одним из "королей спама" и отводит ему 7-е место среди самых разыскиваемых спамеров мира.
20 сентября с запросом об экстрадиции Левашова обратилась также российская сторона.
В "Единой России" заявили, что Левашов никогда не работал на партию. "Трудно комментировать этот бред. Эта фамилия нам ни о чем не говорит", - заявил представитель партии РИА Новости.
Невероятная везучесть
36-летний петербуржец Петр Левашов был арестован испанскими властями в апреле 2017 года. Со слов жены Левашова, полицейские ворвались в их апартаменты в Барселоне и задержали россиянина, заявив, что он подозревается в причастности к хакерским атакам, в том числе связанным с выборами в США.
Однако в американском минюсте заявили, что дело Левашова не связано с вопросами национальной безопасности. Официально он обвиняется в создании ботнета - сети зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно без ведома владельцев.
Ботнет, приписываемый Левашову, известен под названием Kelihos. По данным ФБР и испанской полиции, зараженными оказались сотни тысяч компьютеров по всему миру. Зараженные машины использовались для рассылки спама, DDoS-атак на сайты, воровства имейлов и электронной валюты - биткоинов, - а также установки программ-вымогателей.
Американские следователи считают, что Левашов занимался нелегальными рассылками по меньшей мере 10 лет.
|Топ-10 самых разыскиваемых спамеров / спамерских групп в мире
|1. Canadian Pharmacy - Украина
|2. Майкл Бем и партнеры - США
|3. Яир Шалев / Kobeni Solutions - США
|4. Данте Джименез / Aiming Invest - США
|5. Элвин Слокомб / Cyber World Internet Services - США
|6. Майкл Линдсей - США
|7. Петр Severa Левашов - Россия
|8. RR Media - США
|9. Yambo Financials - Украина
|10. Майкл Персод - США
|Источники: Регистр известных распространителей спама (ROKSO), Spamhouse
По данным британской организации Spamhaus, отслеживающей распространителей спама, человек по имени Петр Левашов (Peter Levashov) занимал 7-е место среди самых разыскиваемых спамеров мира. Организация называла его одним из "королей спама".
По сведениям Spamhaus, Левашов пользовался ником Severa на хакерском форуме Antichat и, рекламируя свои услуги, писал что в "бизнесе" с 1999 года.
В 2012 году исследователи российского веб-андеграунда Андрей Солдатов и Ирина Бороган писали, что масштабы деятельности Severa, а также его "невероятная везучесть в отношениях с правоохранительными органами" вызывали подозрения в том, что он сотрудничает с ФСБ.
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