Ми­нис­терст­во юстиции США выдвинуло против гражданина Литвы обвинения в кибермошенничестве. Как передает The Verge, 48-летний мужчина выдавал себя за крупного производителя оборудования из Азии и заключил с двумя солидными технологическими компаниями сделки на $100 млн, которые затем были переведены в банки Латвии, Кипра и других стран.

Дело гражданина Литвы интересно не столько тем, что он смог обмануть крупные американские компании, используя различные уловки, сколько выплаченной ему суммой. Его жертвы, как говорится в документах, - крупные IT-компания и IT-корпорация. Они доверились предоставленным кибермошенником доказательствам того, что он представляет заслуживающего доверия азиатского производителя с почти 30-летней историей.

Обвиняемый выбрал классические схемы обмана, используя «левые» электронные адреса, предоставляя поддельные банковские и иные документы.

Теперь ему грозит значительный срок: до 20 лет за каждый доказанный факт кибермошенничества.