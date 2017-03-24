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Топливно-энергетический комплекс
Литовский кибермошенник "выудил" из американских IT-компаний $100 миллионов
16:58 24.03.2017 |
Министерство юстиции США выдвинуло против гражданина Литвы обвинения в кибермошенничестве. Как передает The Verge, 48-летний мужчина выдавал себя за крупного производителя оборудования из Азии и заключил с двумя солидными технологическими компаниями сделки на $100 млн, которые затем были переведены в банки Латвии, Кипра и других стран.
Дело гражданина Литвы интересно не столько тем, что он смог обмануть крупные американские компании, используя различные уловки, сколько выплаченной ему суммой. Его жертвы, как говорится в документах, - крупные IT-компания и IT-корпорация. Они доверились предоставленным кибермошенником доказательствам того, что он представляет заслуживающего доверия азиатского производителя с почти 30-летней историей.
Обвиняемый выбрал классические схемы обмана, используя «левые» электронные адреса, предоставляя поддельные банковские и иные документы.
Теперь ему грозит значительный срок: до 20 лет за каждый доказанный факт кибермошенничества.
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