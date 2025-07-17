Uber і Baidu запустять тисячі безпілотних таксі за межами США і Китаю

Uber і Baidu запускають спільний проект, у рамках якого на платформі Uber з'являться тисячі автономних автомобілів Apollo Go. Планується, що ці безпілотники працюватимуть на різних світових ринках за межами США і материкового Китаю - насамперед у країнах Азії та на Близькому Сході, де перші запуски очікуються вже до кінця 2025 року.

Ця співпраця націлена на розширення спектра доступних і надійних варіантів спільних поїздок, об'єднуючи досвід Uber у сфері платформ і логістики з перевіреними технологіями автономного водіння від Baidu. Остання через свою дочірню компанію Apollo Go вже експлуатує понад 1 000 безпілотників у 15 китайських містах і обслужила понад 11 мільйонів поїздок - один із найбільших дослідів AV-розгортання у світі.

На відміну від попередніх спроб Uber створювати власні безпілотні системи, поточна стратегія - це ставка на партнерства. Компанія вже працює з Waymo, Motional і Volkswagen, а тепер додає до списку одного з найбільш просунутих гравців китайського ринку.

Угода може також вплинути на геополітичний ландшафт у галузі автономного транспорту: в умовах, коли США і Китай зберігають технологічне суперництво, компанії переходять до співпраці поза власними кордонами. Сегмент роботаксі стає глобальним, а не локальним ринком, і Uber, схоже, хоче зайняти в ньому провідну позицію - нехай і не за рахунок своїх розробок, а через інтеграцію чужих.