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АНАЛІТИКА

Honda і Nissan спільно розроблятимуть ПЗ для автомобілів

09:28 16.07.2025 |

Транспорт

 

Honda і Nissan об'єднують зусилля для створення програмно-орієнтованих автомобілів наступного покоління. Компанії мають намір спільно розробити власну платформу, яка забезпечить не тільки оновлення та додаткові функції за окрему плату, а й стандартизацію ключових компонентів, як-от напівпровідники та електромотори, що допоможе істотно скоротити витрати.

Переговори про злиття між двома автогігантами, що провалилися раніше цього року, могли б стати порятунком для Nissan, що зазнає труднощів. Однак тепер замість об'єднання бренди обрали більш прагматичний шлях - співробітництво у сфері ПЗ. Очікується, що нова програмна архітектура почне впроваджуватися в автомобілі ближче до кінця десятиліття.

За інформацією Nikkei Asia, інженери Honda і Nissan із серпня 2024 року спільно працюють над програмним забезпеченням і мультимедійною платформою, яка ляже в основу майбутніх моделей. Також планується уніфікація апаратної частини - від чипів до електромоторів.

Розробка ПЗ власними силами дає автовиробникам повний контроль над усією екосистемою. На відміну від рішень сторонніх постачальників, які часто обмежують використання даних, внутрішня система дасть змогу Honda і Nissan безпосередньо збирати й аналізувати дані про експлуатацію автомобілів - це особливо важливо в еру програмно-орієнтованих транспортних засобів.

Проєкт обійдеться недешево: вкладення можуть перевищити $10 мільярдів. Але в довгостроковій перспективі ця інвестиція має окупитися: виробники зможуть заробляти на продажі нових функцій і оновлень уже після продажу автомобіля.

Поки що Honda і Nissan продовжують паралельну розробку своїх окремих програмних платформ, які дебютують уже 2025 року. Однак з часом вони можуть об'єднатися під єдиною архітектурою, але з індивідуальним дизайном інтерфейсів для кожного бренду.

Такий крок також відображає зростаючу конкуренцію з боку китайських виробників, які вже пропонують більш просунуті та зручні цифрові рішення навіть у бюджетних моделях. На цьому тлі японські бренди прагнуть надолужити згаяне, створюючи гнучкі, "розумні" платформи, здатні відповідати очікуванням користувачів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Honda, Nissan
 

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