Глобальні продажі електромобілів зросли у червні на 24%

Глобальні продажі електричних і гібридних автомобілів із зарядкою від мережі зросли на 24% у червні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Перехід на електромобілі зберігає динаміку в Китаї і Європі, зі слів аналітиків дослідницької компанії Rho Motion.

Водночас у Сполучених Штатах продажі електромобілів знизилися на 1% за місяць, і цього року їм буде важко відновитися. Причиною стало те, що законопроєкт президента Дональда Трампа щодо витрат скоротив податкові пільги раніше, ніж очікувалося, зі слів менеджера з даних Rho Motion Чарльза Лестера.

Північна Америка, де також спостерігається уповільнення продажів у Канаді, вперше відстала від країн «решти світу», до яких належать ринки, що розвиваються в Південно-Східній Азії, Південній і Центральній Америці, зазначив Лестер.

Світові автовиробники зіткнулися з 25% імпортним митом у Сполучених Штатах - другому за величиною автомобільному ринку світу, що змусило багатьох із них переглянути прогнози на 2025 рік.

У Європі стимули для роздрібних і корпоративних покупців на ключових ринках, таких як Німеччина й Іспанія, разом зі зростанням доступності дешевих електромобілів, як очікується, підтримуватимуть продажі в другій половині року.

Хоча деякі з найуспішніших моделей у сегменті малих електромобілів виробляються європейськими брендами, такими як Volkswagen і Renault, китайські виробники, зокрема BYD, активно займають частку ринку на континенті й стимулюють зростання на ринках, що розвиваються, зі слів Лестера.

Світові продажі акумуляторних електромобілів і гібридів із зарядкою зросли до 1,8 млн одиниць у червні. Продажі в Китаї зросли на 28% порівняно з тим самим місяцем минулого року - до 1,11 млн автомобілів.

Європа показала зростання на 23%, до приблизно 390 тис. одиниць, тоді як продажі в Північній Америці впали на 9%, до понад 140 тис. одиниць. Продажі в решті світу зросли на 43% і перевищили 140 тис. автомобілів.

За останні кілька місяців надходили повідомлення про потенційне уповільнення в Китаї через завершення субсидій у деяких містах, сказав Лестер. Але загалом очікується, що в другій половині року буде доступно більше субсидій, що призведе до значного зростання обсягів до кінця року, додав він.