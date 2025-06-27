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АНАЛІТИКА

Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї

13:18 27.06.2025 |

Транспорт

Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї

 

Китайський технологічний гігант Xiaomi офіційно представив свою другу модель електромобіля - кросовер YU7. Новинка дешевша за головного конкурента - Tesla Model Y. І це може серйозно струсити ринок електромобілів.

Xiaomi YU7 доступний у трьох версіях - Standard, Pro і Max:

* Xiaomi YU7 Standard - задньопривідна (RWD) модифікація за ціною 253 500 юанів (35 300 доларів США)

* Xiaomi YU7 Pro - повнопривідна (AWD) версія, яка коштує від 279 900 юанів (39 050 доларів США)

* Xiaomi YU7 Max - повнопривідна версія з початковим цінником 329 900 юанів (46 025 доларів США)

Таким чином, базова версія YU7 на 1200 доларів дешевше Tesla Model Y. Решта модифікацій теж дешевші за зіставні одномоторні та двомоторні Model Y в Китаї.

Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї

 Показники запасу ходу трьох версій Xiaomi YU7. Ілюстрація: Xiaomi

Агресивна цінова політика Xiaomi стала відповіддю на нещодавні зухвалі дії Tesla в Китаї, де американська компанія практично відкрито дражнила китайських конкурентів, пропонуючи спробувати повалити її з передових позицій. Глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) прийняв виклик. На презентації він сказав: "Навіть якщо ми не можемо їх перемогти, ми можемо конкурувати, правда?".

Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї

 Пропорції кузова Xiaomi YU7. Ілюстрація: Xiaomi

За перші три хвилини після відкриття попередніх замовлень понад 200 000 осіб внесли депозит у розмірі 700 доларів за бронювання замовлення YU7. У покупців є сім днів, щоб передумати, після чого бронь перетворюється на підтверджене замовлення. Далі потрібно буде внести ще 2800 доларів за резервування YU7.

Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї

 Панорамний скляний дах Xiaomi YU7. Ілюстрація: Xiaomi

Щоб зробити пропозицію ще привабливішою, Xiaomi додала купу [умовно] безплатних опцій до топової версії. Покупці отримують електропривод кришки переднього багажника (278 доларів), сидіння з "ефектом невагомості" для водія і пасажира (1250 доларів), шкіру Nappa (1115 доларів), великий HEPA-фільтр (140 доларів), систему допомоги водієві другого рівня автономності (3600 доларів), а також карбонові накладки на пороги та корпуси дзеркал (1300 доларів).

Акція обмежена, але Xiaomi не повідомила, як довго вона триватиме.

Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї

 Варіанти кольорів кузова Xiaomi YU7. Ілюстрація: Xiaomi

Лист очікування обіцяє бути довгим, і він може стати ще довшим. Глава Xiaomi повідомив, що власники броні на седан SU7 можуть без доплат перевести свої резервації на YU7 протягом найближчих трьох днів.

Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї

 Крісла другого ряду з можливістю регулювання кута нахилу спинки. Фото: Xiaomi

Xiaomi планує почати експорт YU7 до 2027 року, але поки не повідомила, які модифікації підуть на закордонні ринки. Якщо компанії вдасться запропонувати ціни на рівні Tesla або нижче на глобальних ринках за межами Китаю, традиційним автовиробникам доведеться дуже непросто.
За матеріалами: gagadget.com
 

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