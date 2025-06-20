Фінансові новини
- |
- 20.06.25
- |
- 22:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайський поїзд на магнітній підвісці встановив новий рекорд швидкості
17:24 20.06.2025 |
Китайська лабораторія Дунху випробувала тестовий поїзд на магнітній підвісці (маглев) вагою трохи більше тонни. На короткому відрізку довжиною всього 600 метрів поїзд розігнався до 650 км/год за 7 секунд, встановивши рекорд. Такий розгін можливий завдяки спеціальним лінійним двигунам і магнітним системам, що підіймають поїзд над колією, пише Interesting Engineering
Під час випробування поїзд зупинився з цієї швидкості всього за 200 метрів. Секрет у тому, що комп'ютерна система керування відстежує положення складу з точністю до кількох міліметрів. Завдяки цьому поїзд розганяється й гальмує максимально швидко й безпечно.
Зазвичай для тестування таких швидкісних поїздів потрібні великі колії довжиною в десятки кілометрів. Але у Китаї вирішили побудувати коротку, всього 1 км завдовжки, тестову ділянку. Вона розрахована для швидких розгонів і гальмувань, тому випробування можна проводити частіше й дешевше. Крім того, компактна ділянка дозволяє експериментувати над багатьма технологіями: формою поїзда, електронними системами та навіть охолодженням.
Китайська лабораторія Дунху показала, що навіть на короткій тестовій ділянці можна безпечно розігнати маглев до неймовірної швидкості. У майбутньому ці розробки допоможуть зробити подорожі швидшими, комфортнішими й доступнішими для багатьох людей по всьому світу.
До речі, Китай вже випереджає інші країни у розвитку маглевів. Наприклад, у Шанхаї маглев щодня перевозить пасажирів на швидкості 430 км/год, а також розробляються нові моделі, що зможуть рухатися ще швидше. Є навіть проєкти поїздів у вакуумних трубах, де швидкість наближалася б до 1000 км/год.
Крім того, у Китаї вже працюють над розгоном ракет для космосу за допомогою магнітних рейок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В'ятрович розкритикував кандидатуру Завальського, а також дії влади щодо інституту мовного омбудсмена
ТОП-НОВИНИ
|Міністр нац'єдності Чернишов фігурує в корупційній схемі, яка завдала понад мільярд гривень збитків державі — розслідування УП
|Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ
|Politico: Єрмак дратує адміністрацію Трампа, у Вашингтоні не бажали з ним зустрічатися
|Суд частково закрив розгляд справи Порошенка щодо санкцій РНБО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У додаток Gemini тепер можна завантажувати відео
|Китайський поїзд на магнітній підвісці встановив новий рекорд швидкості
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink
|Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
|Midjourney запускає свою першу модель генерації відео на основі ШІ
|2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
Бізнес
|Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез
|Найбільша угода в історії спорту: клуб Los Angeles Lakers купили за 10 мільярдів доларів
|Scania почне випускати вантажівки з системою «Megawatt Charging System» у 2026 році
|Microsoft Xbox оголосила стратегічне партнерство з AMD — консолі, хмарні сервіси та інше
|Audi відмовилася від плану стати повністю електричним брендом
|Honda провела перший тест власної багаторазової ракети
|Єврокомісія звинуватила AliExpress у поширенні незаконних товарів