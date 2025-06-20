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АНАЛІТИКА

Китайський поїзд на магнітній підвісці встановив новий рекорд швидкості

17:24 20.06.2025 |

Транспорт

 

Китайська лабораторія Дунху випробувала тестовий поїзд на магнітній підвісці (маглев) вагою трохи більше тонни. На короткому відрізку довжиною всього 600 метрів поїзд розігнався до 650 км/год за 7 секунд, встановивши рекорд. Такий розгін можливий завдяки спеціальним лінійним двигунам і магнітним системам, що підіймають поїзд над колією, пише Interesting Engineering

Під час випробування поїзд зупинився з цієї швидкості всього за 200 метрів. Секрет у тому, що комп'ютерна система керування відстежує положення складу з точністю до кількох міліметрів. Завдяки цьому поїзд розганяється й гальмує максимально швидко й безпечно.

Зазвичай для тестування таких швидкісних поїздів потрібні великі колії довжиною в десятки кілометрів. Але у Китаї вирішили побудувати коротку, всього 1 км завдовжки, тестову ділянку. Вона розрахована для швидких розгонів і гальмувань, тому випробування можна проводити частіше й дешевше. Крім того, компактна ділянка дозволяє експериментувати над багатьма технологіями: формою поїзда, електронними системами та навіть охолодженням.

Китайська лабораторія Дунху показала, що навіть на короткій тестовій ділянці можна безпечно розігнати маглев до неймовірної швидкості. У майбутньому ці розробки допоможуть зробити подорожі швидшими, комфортнішими й доступнішими для багатьох людей по всьому світу.

До речі, Китай вже випереджає інші країни у розвитку маглевів. Наприклад, у Шанхаї маглев щодня перевозить пасажирів на швидкості 430 км/год, а також розробляються нові моделі, що зможуть рухатися ще швидше. Є навіть проєкти поїздів у вакуумних трубах, де швидкість наближалася б до 1000 км/год.

Крім того, у Китаї вже працюють над розгоном ракет для космосу за допомогою магнітних рейок.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Китай
 

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