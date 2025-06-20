Китайський поїзд на магнітній підвісці встановив новий рекорд швидкості

Китайська лабораторія Дунху випробувала тестовий поїзд на магнітній підвісці (маглев) вагою трохи більше тонни. На короткому відрізку довжиною всього 600 метрів поїзд розігнався до 650 км/год за 7 секунд, встановивши рекорд. Такий розгін можливий завдяки спеціальним лінійним двигунам і магнітним системам, що підіймають поїзд над колією, пише Interesting Engineering

Під час випробування поїзд зупинився з цієї швидкості всього за 200 метрів. Секрет у тому, що комп'ютерна система керування відстежує положення складу з точністю до кількох міліметрів. Завдяки цьому поїзд розганяється й гальмує максимально швидко й безпечно.

Зазвичай для тестування таких швидкісних поїздів потрібні великі колії довжиною в десятки кілометрів. Але у Китаї вирішили побудувати коротку, всього 1 км завдовжки, тестову ділянку. Вона розрахована для швидких розгонів і гальмувань, тому випробування можна проводити частіше й дешевше. Крім того, компактна ділянка дозволяє експериментувати над багатьма технологіями: формою поїзда, електронними системами та навіть охолодженням.

Китайська лабораторія Дунху показала, що навіть на короткій тестовій ділянці можна безпечно розігнати маглев до неймовірної швидкості. У майбутньому ці розробки допоможуть зробити подорожі швидшими, комфортнішими й доступнішими для багатьох людей по всьому світу.

До речі, Китай вже випереджає інші країни у розвитку маглевів. Наприклад, у Шанхаї маглев щодня перевозить пасажирів на швидкості 430 км/год, а також розробляються нові моделі, що зможуть рухатися ще швидше. Є навіть проєкти поїздів у вакуумних трубах, де швидкість наближалася б до 1000 км/год.

Крім того, у Китаї вже працюють над розгоном ракет для космосу за допомогою магнітних рейок.