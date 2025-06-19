Scania почне випускати вантажівки з системою «Megawatt Charging System» у 2026 році

Шведська компанія Scania пообіцяла випустити перші електричні вантажівки з портом швидкої зарядки стандарту Megawatt Charging System (MCS) вже наступного року. Про це виробник комерційного транспорту оголосив на виставці EVS38 у Гетеборзі. Електровантажівки Scania з системою мегаватної зарядки (MCS) можна буде замовляти з початку 2026 року.

У Scania вже є у виробництві електровантажівка R 450e. Наразі її пропонують з батареями на 416 або 624 кВт⋅год, а впродовж року додадуться версії на 520 і 728 кВт⋅год. З наступного року R 450e буде оснащуватися роз'ємом MCS прямо з заводу.

Перші порти MCS підтримуватимуть струм до 1000 Ампер, що дає потужність зарядки до 750 кВт. Поки що це не дотягує до заявленого мегавата, але в майбутньому ситуація має змінитися. Стандарт MCS розрахований на максимальний струм 3000 Ампер. Це означає, що в більш віддаленій перспективі електровантажівки зможуть заряджатися з 20 до 80 відсотків менш ніж за 30 хвилин.

Навіть при обмеженні в 750 кВт зарядка MCS приблизно вдвічі швидша за сьогоднішній стандарт CCS2, зазначає Scania. Така висока потужність вимагає інноваційних рішень безпеки - рідинного охолодження роз'ємів зарядного пристрою і поліпшених протоколів зв'язку для стабільної роботи.

Конектор стандарту MCS

Одночасно Scania через материнську компанію Traton і спільне підприємство Milence працює над створенням перших коридорів зі станціями MCS уздовж важливих транспортних маршрутів.

Scania вже успішно випробувала систему MCS від ABB E-Mobility у 2023 році. Обидві компанії беруть участь у розробці стандарту як члени ініціативи CharIN. Уперше систему мегаватної зарядки продемонстрували в середині 2022 року на електромобільному симпозіумі EVS35 в Осло.

MCS розрахована на напругу до 1250 В і струм до 3000 А, що теоретично відповідає потужності до 3,75 мВт. На відміну від легкових електромобілів, для європейських вантажівок положення зарядного порту стандартизовано. Роз'єм MCS розташовуватиметься з лівого боку, на відстані від двох до 4,8 метра від бампера.