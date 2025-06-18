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Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин
11:48 17.06.2025 |
Італійська компанія Fiat проводить у Мадриді випробування технології швидкої заміни батарей електромобіля Fiat 500e. Якщо експеримент вдасться, це може вирішити одну з головних проблем електрокарів - тривалу зарядку.
Замість того щоб чекати годинами, поки батарея зарядиться, водій просто приїжджає на станцію заміни. Там автоматизована система за п'ять хвилин знімає розряджену батарею і ставить повністю заряджену.
Зараз у тестах беруть участь 40 переобладнаних Fiat 500e. Компоненти для змінних акумуляторних батарей постачає компанія Ample. Розмір та інші параметри батарей Fiat поки що не розкриває.
Зазначені вище автомобілі належать каршерінговій службі Free2Move - вона входить до концерну Stellantis, якому належить Fiat. Машинами користуються звичайні жителі Мадрида.
Поки що працює тільки одна станція заміни батарей, але в рамках випробувань планують побудувати ще кілька. Іспанський уряд підтримав проєкт грантом у 9,8 мільйона євро.
Найближчими місяцями Fiat планує збільшити тестовий парк до 100 автомобілів. Якщо експеримент пройде успішно, технологію запропонують приватним покупцям, пообіцяв гендиректор Fiat Олів'є Франсуа (Olivier François).
Поки неясно, чи поширять технологію на інші електромобілі Stellantis. Річ у тім, що 500e побудований на власній платформі, а не на універсальній e-CMP, яку використовують електрокари Citroën, Peugeot, Vauxhall та інших марок концерну.
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