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Попит на вживані авто до 5 років у травні очолили електромобілі
10:44 17.06.2025 |
У травні 2024 року українці придбали 6 200 імпортованих легкових автомобілів віком до 5 років, повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.
Це становить 28% від загального обсягу 22 тисяч вживаних авто, які поповнили автопарк країни минулого місяця.
Серед транспортних засобів цієї вікової категорії найбільшу частку займали електромобілі - 46%. Далі йшли: бензинові авто - 36%, гібридні - 10%, дизельні - 6%, автомобілі з ГБО - 2%.
Найчастіше українці обирали такі моделі:
* Tesla Model Y - 544 од.,
* Tesla Model 3 - 318 од.,
* Nissan Rogue - 230 од.,
* Kia Niro - 215 од.,
* Mazda CX5 - 207 од.,
* Hyundai Kona - 172 од.,
* Chevrolet Bolt - 147 од.,
* Volkswagen Tiguan - 147 од.,
* Ford Escape - 110 од.,
* Audi E-Tron Sportback - 108 од..
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