Попит на вживані авто до 5 років у травні очолили електромобілі

У травні 2024 року українці придбали 6 200 імпортованих легкових автомобілів віком до 5 років, повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.

Це становить 28% від загального обсягу 22 тисяч вживаних авто, які поповнили автопарк країни минулого місяця.

Серед транспортних засобів цієї вікової категорії найбільшу частку займали електромобілі - 46%. Далі йшли: бензинові авто - 36%, гібридні - 10%, дизельні - 6%, автомобілі з ГБО - 2%.

Найчастіше українці обирали такі моделі:

* Tesla Model Y - 544 од.,

* Tesla Model 3 - 318 од.,

* Nissan Rogue - 230 од.,

* Kia Niro - 215 од.,

* Mazda CX5 - 207 од.,

* Hyundai Kona - 172 од.,

* Chevrolet Bolt - 147 од.,

* Volkswagen Tiguan - 147 од.,

* Ford Escape - 110 од.,

* Audi E-Tron Sportback - 108 од..