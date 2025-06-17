MAN запустила серійне виробництво електричних вантажівок

Німецька компанія MAN дала зелене світло серійному виробництву електричних вантажівок eTruck. Починаючи з 16 червня завод у Мюнхені випускає електричні та дизельні вантажівки на одній виробничій лінії. До кінця року MAN планує поставити першу тисячу електровантажівок.

Компанія вирішила не розділяти виробництво за типами двигунів. Електричні та дизельні вантажівки збирають на одному конвеєрі - так само робить конкурент Daimler Truck на заводі у Верте. Міхаель Кобрігер (Michael Kobriger), член правління MAN з виробництва та логістики, каже, що це дає більшу гнучкість.

Ось як це працює: дизельні вантажівки отримують мости, паливні баки та вихлопну систему. А електричні моделі натомість оснащують двома акумуляторними блоками під кабіною. Туди ж встановлюють високовольтний розподільник, компресор кондиціонера та інші електричні компоненти. Усе це упаковано в компактний модуль E-Powerpack, який готують на окремій лінії попереднього складання.

Завод у Мюнхені може випускати близько 100 вантажівок на день (і дизельних, і електричних). На складання однієї вантажівки йде приблизно вісім годин.

Наприкінці конвеєра всі вантажівки проходять "весілля" - так в автомобільній промисловості називають встановлення кабіни на раму. Після цього монтують колеса і проводять фінальне налаштування та перевірки якості.

За словами MAN, головний плюс електричної вантажівки, в тому, що вся силова техніка розміщена в нижній частині рами. Таким чином замовники отримують більше можливостей для конфігурації своїх машин.

Електровантажівки вийдуть у трьох моделях: eTGX, eTGS і eTGL. Усі вони мають відповідні дизельні версії.

Потужність двигунів становить 245, 330 або 400 кіловатів. Із шістьма NMC-батареями вантажівки отримують загальну ємність до 534 кВт⋅год (480 кВт⋅год корисної ємності). За заявами MAN, це забезпечує запас ходу до 500 кілометрів без проміжної зарядки. Компанія обіцяє сьому батарею для ще більшого запасу ходу - до 740 кілометрів, але подробиці поки не розкриває.

На церемонії старту виробництва представники MAN заявили, що їхні електричні вантажівки зможуть працювати протягом дня на маршрутах протяжністю до 850 кілометрів із проміжною зарядкою. Середня витрата електроенергії становитиме 97 кВт⋅год на 100 кілометрів.