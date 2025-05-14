Кожен четвертий проданий автомобіль у 2025 році буде електричним – IEA

Кожен четвертий проданий автомобіль у 2025 році буде електричним, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

У 2024 році у світі продали понад 17 млн електромобілів, їхня частка в загальних продажах перевищила 20%. Цього року очікується збільшення продажів ще на 17% - до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.

Ще у 2020 році цей показник становив усього 4%.

До 2030 року частка електромобілів на ринку, за прогнозами, перевищить 40%.

Китай залишається лідером ринку електромобілів, з часткою майже 50% усіх продажів автомобілів у 2024 році. У Китаї було продано понад 11 мільйонів електромобілів, що дорівнює загальній кількості проданих у всьому світі у 2022 році.

У Європі частка електромобілів залишається близько 20%, хоча зростання продажів сповільнилося через скорочення субсидій та інших способів державної підтримки.

Електромобілі стають все більш доступними за ціною, особливо в Китаї, де дві третини проданих електромобілів були дешевшими за їхні звичайні еквіваленти. Експлуатація електромобілів також залишається дешевшою порівняно зі звичайними автомобілями.