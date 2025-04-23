На Uber подали до суду через приховані списання і складне скасування передплати

Федеральна торгова комісія США (FTC) 21 квітня подала до суду проти компанії Uber, звинувативши її в прихованих списаннях і складному скасуванні передплати Uber One.

Це перший позов FTC проти великої технологічної компанії з початку другого терміну президента Дональда Трампа в січні, вказує CNBC.

На сайті FTC наводяться конкретні приклади оманливих практик, які інкримінують Uber.

Компанія обіцяє клієнтам у США економію в розмірі $25 на місяць у разі передплати Uber One, але ця сума не враховує вартість самої передплати (до $9,99/місяць). Важлива інформація про умови передплати навмисно подається дрібним сірим текстом, який легко не помітити. Тому багато споживачів скаржаться, що їх підписали на сервіс без згоди.

Uber також звинувачують у стягненні плати з клієнтів до офіційної дати виставлення рахунку. Користувачі сервісу, які підписалися на безплатний пробний період, повідомляють, що з них автоматично стягували плату ще до завершення цього періоду. FTC вважає, що така практика порушує умови договору з користувачами та принципи справедливої торгівлі.

Водночас Uber робить процес скасування передплати надзвичайно складним і заплутаним. Користувачі змушені проходити до 23 різних екранів і виконувати до 32 окремих дій для завершення процесу скасування. У разі спроби скасування Uber вимагає пояснити причину відмови від сервісу і наполегливо пропонує призупинити передплату замість скасування.

Якщо користувач продовжує наполягати на скасуванні, компанія робить спроби утримати його різними пропозиціями.

Деякі користувачі розповіли, що для скасування передплати їх попросили зв'язатися зі службою підтримки, але не сказали, як це зробити. Дехто стверджує, що поки вони чекали відповіді від служби підтримки, Uber продовжував стягувати плату за наступний білінговий цикл.

Речник Uber Ноа Едвардсен сказав, що компанія розчарована позовом Федеральної торгової комісії й упевнена у перемозі в суді.

Вона вважає, що процеси передплати та скасування Uber One є чіткими, простими та відповідають закону. За словами речника, Uber не підписує користувачів без їхньої згоди, а скасування можна здійснити будь-коли в застосунку, більшості людей на це потрібно 20 секунд або менше.

Сервіс Uber One був запущений у 2021 році. Послуга у Штатах коштує $9,99 на місяць або $96 на рік і пропонує такі переваги, як безплатне доставлення та знижки на деякі поїздки, доставлення та замовлення із самовивозом. Згідно з останнім річним звітом компанії, станом на грудень Uber One мав близько 30 млн передплатників.