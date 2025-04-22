Toyota і Daimler Truck готуються завершити об'єднання підрозділів із випуску вантажівок

Японська Toyota Motor і німецька Daimler Truck мають намір завершити об'єднання підрозділів з випуску вантажівок Hino Motors і Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), повідомляє видання Nikkei Asia.

Компанії анонсували угоду в травні 2023 року, плануючи завершити її до кінця 2024 року. Однак у лютому минулого року вони відклали закриття угоди на невизначений термін, зазначивши, зокрема, затягування її розгляду регуляторами.

Як повідомляє Nikkei, Toyota і Daimler планують створити холдингову компанію для об'єднаних операцій і вивести її на Токійську біржу у квітні 2026 року. За інформацією видання, японський антимонопольний регулятор близький до завершення розгляду угоди, і компанії розраховують підписати остаточну угоду в травні.

Daimler Truck володіє понад 89% MFTBC, яка випускає вантажні автомобілі та автобуси під маркою Fuso, інша частка належить групі Mitsubishi. Hino Motors також виробляє автобуси і вантажівки різного призначення, Toyota володіє її контрольним пакетом.

Акції Daimler Truck втрачають у ціні 0,6% під час торгів у вівторок. Ціна паперів Toyota опустилася на 0,5% за підсумками сесії.