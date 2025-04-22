Archer та United Airlines запустять повітряне таксі в Нью-Йорку

Американський авіаційний стартап Archer спільно з авіакомпанією United Airlines оголосив про плани запустити у Нью-Йорку сервіс повітряного таксі. Ідея полягає у тому, щоб скоротити час у дорозі між Мангеттеном і найбільшими аеропортами міста - JFK, Ла-Гуардія та Ньюарк. Замість годинної поїздки наземним транспортом, пасажири зможуть дістатися за 5-15 хвилин за допомогою електричного літака Archer під назвою Midnight, повідомляє The Verge.

Для реалізації проєкту планується використати вже існуючі вертолітні майданчики. Літак Midnight розрахований на чотирьох пасажирів і пілота, злітає та сідає вертикально, як гелікоптер, а в повітрі переходить у горизонтальний політ, як літак. Його максимальна швидкість - 241 км/год, а дальність польоту - до 160 км. Літак працює повністю від батареї.

Крім трьох основних аеропортів, маршрут також включатиме регіональні хаби: аеропорти Вестчестер, Тетерборо та Репаблік. Послугу можна буде замовити як опцію до основного квитка на рейс United, проте остаточна вартість поїздки ще не оголошена. Наприклад, переліт із Мангеттена до JFK на гелікоптері компанії Blade зараз коштує приблизно $265 за місце.

Точна дата запуску сервісу в Нью-Йорку поки невідома. Очікується, що перший комерційний запуск літаків Archer відбудеться у Лос-Анджелесі під час Олімпіади 2028 року. Для цього компанія повинна отримати сертифікацію від Федерального авіаційного управління США (FAA), яка підтвердить безпечність конструкції літака. Archer вже має інші сертифікати FAA, які дозволяють надавати послуги перевезення та техобслуговування.

Archer, заснована у 2020 році, швидко привернула увагу, найнявши експертів з проєктів Airbus Vahana та Wisk. Наразі компанія має контракт на $1 млрд з United Airlines, угоду на $500 млн з Japan Airlines та співпрацює з Stellantis для масштабного виробництва. Archer також розробляє військові літаки для Anduril і має близько $1 млрд ліквідних коштів після останніх інвестиційних раундів.

Нагадаємо, в Китаї також активно розвивається напрямок літаючих таксі. Нещодавно дві китайські компанії отримали сертифікати від Адміністрації цивільної авіації Китаю, що дозволяють їм експлуатувати автономні пасажирські дрони.