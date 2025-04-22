Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

BMW Group зафіксувала 33% зростання продажів електромобілів на початку 2025 року

12:06 22.04.2025 |

Транспорт

BMW Group зафіксувала 33% зростання продажів електромобілів на початку 2025 року

 

BMW Group повідомила про значне зростання продажів своїх повністю електричних автомобілів, з показником 32,4% у порівнянні з тим самим періодом минулого року. Цей тренд підтверджує попит на електричні моделі компанії, включаючи BMW, Mini та Rolls-Royce.

У загальному обсязі поставок було зафіксовано 586 149 автомобілів, що трохи менше за результат минулого року. Однак компанія досягла зростання на основних ринках, таких як Європа (6,2%) і США (4,0%). Без урахування Китаю зростання становило 5,9%, що свідчить про сильний попит в інших регіонах.

У першому кварталі 2025 року компанія доставила 109 516 електричних автомобілів, значна частина з яких припала на Європу, де продажі зросли на 64,2%. BMW відзначила успіх своєї стратегії, що охоплює всі типи двигунів, і підкреслила, що нові моделі Mini стали важливим фактором цього зростання. В Європі кожен третій Mini був електричним, а в Китаї цей показник перевищив половину.

BMW також досягла успіху в сегменті електричних автомобілів, продавши 520 142 одиниці по всьому світу. Продажі зросли в усіх регіонах, крім Китаю. Компанія зафіксувала зростання на 9,9% продажу електричних моделей. Підрозділ M також відзначився ростом завдяки високому попиту на моделі BMW M5 та M3.

BMW Group планує досягти трьох мільйонів електрифікованих автомобілів (включаючи як повністю електричні автомобілі, так і плагін-гібриди) і доставити 1,5 мільйона повністю електричних автомобілів до кінця 2025 року.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: BMW
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3785
  0,0170
 0,04
EUR
 1
 47,7653
  0,7400
 1,57

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8464  0,02 0,05 41,5640  0,04 0,10
EUR 47,0140  0,29 0,61 48,0148  0,23 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,21 0,51 41,5450  0,20 0,50
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес