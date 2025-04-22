BMW Group зафіксувала 33% зростання продажів електромобілів на початку 2025 року

BMW Group повідомила про значне зростання продажів своїх повністю електричних автомобілів, з показником 32,4% у порівнянні з тим самим періодом минулого року. Цей тренд підтверджує попит на електричні моделі компанії, включаючи BMW, Mini та Rolls-Royce.

У загальному обсязі поставок було зафіксовано 586 149 автомобілів, що трохи менше за результат минулого року. Однак компанія досягла зростання на основних ринках, таких як Європа (6,2%) і США (4,0%). Без урахування Китаю зростання становило 5,9%, що свідчить про сильний попит в інших регіонах.

У першому кварталі 2025 року компанія доставила 109 516 електричних автомобілів, значна частина з яких припала на Європу, де продажі зросли на 64,2%. BMW відзначила успіх своєї стратегії, що охоплює всі типи двигунів, і підкреслила, що нові моделі Mini стали важливим фактором цього зростання. В Європі кожен третій Mini був електричним, а в Китаї цей показник перевищив половину.

BMW також досягла успіху в сегменті електричних автомобілів, продавши 520 142 одиниці по всьому світу. Продажі зросли в усіх регіонах, крім Китаю. Компанія зафіксувала зростання на 9,9% продажу електричних моделей. Підрозділ M також відзначився ростом завдяки високому попиту на моделі BMW M5 та M3.

BMW Group планує досягти трьох мільйонів електрифікованих автомобілів (включаючи як повністю електричні автомобілі, так і плагін-гібриди) і доставити 1,5 мільйона повністю електричних автомобілів до кінця 2025 року.

