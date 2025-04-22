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Airbus відклала випуск водневого літака до середини 2040-х
11:58 22.04.2025 |
Європейський авіабудівний гігант Airbus скасував плани щодо запуску пасажирського літака з водневими двигунами з нульовими викидами до 2035 року. Рішення було ухвалено після багаторічних досліджень та інвестицій у понад 1,7 млрд євро, повідомляє The Wall Street Journal.
У 2020 році компанія Airbus заявила, що має намір очолити "зелену революцію" в авіації, плануючи вивести на ринок літаки з водневими двигунами. Тоді вона анонсувала серійне виробництво трьох типів літаків з водневими двигунами протягом 15 років. Найбільший з них мав вміщувати до 200 пасажирів і мати дальність польоту близько 3700 км. Для перевірки можливості переходу на водень Airbus проводила дослідження з десятками авіакомпаній і понад 200 аеропортами у всьому світі.
Однак з часом Airbus зрозуміла, що для реалізації цих планів потрібно значно більше змін - як у конструкції літаків, так і в інфраструктурі, ніж передбачалося.
Тепер Airbus вирішила скоротити свій амбіційний проєкт і перенести запуск водневого літака на середину 2040-х років. У компанії планують розробити менший літак для 100 пасажирів з дальністю польоту 1852 км. Новий підхід передбачає використання водневих паливних елементів замість рідкого водню, що забезпечить повну відсутність викидів оксидів азоту, але вимагає ще глибшого перепроєктування конструкції.
Це рішення є частиною глобальної тенденції перегляду амбітних "зелених" ініціатив. Наприклад, компанія BP зменшила інвестиції у відновлювальну енергетику на користь нафти та газу, а Porsche уповільнила перехід на електричні автомобілі через зниження попиту.
Airbus сподівається, що додатковий час дозволить вирішити технічні питання, пов'язані з водневими технологіями, і досягти необхідних результатів до середини 2040-х років.
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