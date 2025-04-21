Китай заборонив публічні бета-тести автомобілів з автономним водінням

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) обмежило рекламу і використання технологій допомоги водієві після смертельної аварії за участю Xiaomi SU7.

Автомобільні виробники відтепер зобов'язані вказувати рівень автоматизації системи згідно з класифікацією SAE - від 0 до 5. Рівень 0 означає повну відсутність автоматизації, а рівень 5 відповідає повністю автономному автомобілю. Наразі практично всі представлені на ринку системи відповідають тільки другому рівню (Level 2), включно з Tesla Full Self-Driving.

Сама класифікація SAE була розроблена для усунення плутанини, але більшість споживачів про неї не знає, а автовиробники рідко вказують рівень SAE в маркетингових матеріалах.

Окрім обмежень у рекламі, MIIT також заборонило використання функцій дистанційного виклику автомобіля, що дозволяють машині пересуватися без водія. Також відтепер заборонено відключати системи контролю водія, і встановлено нову вимогу: якщо протягом 60 секунд руки водія не виявлено на кермі, автомобіль зобов'язаний сповільнитися, зупинитися або ввімкнути аварійну сигналізацію.

Ще одне важливе нововведення - заборона на публічне тестування нових функцій ADAS (Advanced driver-assistance systems) так званими "першими користувачами" через оновлення програмного забезпечення. Крім того, влада рекомендує автовиробникам скоротити частоту випуску OTA-оновлень.

Нові обмеження було ухвалено лише за кілька тижнів після резонансної ДТП у Китаї, в якій загинули три людини. За повідомленнями, водій втратив контроль над електрокаром Xiaomi SU7 через кілька секунд після вимкнення напівавтоматичного режиму водіння.

Ці правила особливо стосуватимуться брендів, які активно розвивають і просувають технології автономного водіння, зокрема Huawei, Xpeng, Li Auto та Nio. Водночас, більш стримані в цьому питанні виробники можуть отримати конкурентну перевагу на тлі посилення регулювання.