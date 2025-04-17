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АНАЛІТИКА

InstaVolt представила рішення для боротьби з перерізанням зарядних кабелів електромобілів

22:55 16.04.2025 |

Транспорт

 

Британський оператор зарядної інфраструктури InstaVolt розробив систему захисту зарядних кабелів CableGuard, яка не лише запобігає крадіжці, а й допомагає зловити злочинця.

CableGuard можна встановлювати як на нові, так і на вже наявні кабелі. Зовні - зносостійке гнучке обплетення з підвищеною стійкістю до порізів. Усередині захований спеціальний склад, який світиться під УФ-світлом і пов'язаний з конкретною локацією через базу даних, доступну поліції. Навіть якщо кабель вкрадуть або пошкодять, винуватця можна буде ідентифікувати.

Кабелі також отримали систему відстеження місця розташування за GPS, щоб виявити несанкціоноване переміщення від зарядної станції.

Зі зростанням кількості подібних злочинів не тільки InstaVolt посилює захист. Британська Evolt Charging раніше цього року представила систему Cable Alarm, яка реагує світловими та звуковими сигналами на спробу перерізати кабель.

Зі схожими проблемами зіткнулися й інші оператори: ChargePoint і Tesla також почали використовувати кабелі із захистом від порізів, щоб протистояти вандалізму.
За матеріалами: gagadget.com
 

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