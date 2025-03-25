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Прибуток автогіганта BYD зріс на 73% до рекорду: компанія обігнала Volkswagen у Китаї
15:48 24.03.2025 |
Чистий прибуток китайського виробника електромобілів BYD у четвертому кварталі 2024 року підскочив на 73,1% до рекордних $2,1 млрд (15 млрд юанів). Про це пише Reuters.
Виторг компанії у четвертому кварталі минулого року зрісл на 52,7% до $37,92 млрд (274,9 млрд юанів).
За весь минулий рік прибуток компанії зріс на 34% до рекордних $5,56 млрд (40,3 млрд) юанів при зростанні виручки на 29%.
Акції BYD в Гонконзі зросли на 51% з початку року і наразі трохи відстають від історичного максимуму, досягнутого минулого тижня.
BYD обігнала німецький Volkswagen і очолила продажі автомобілів у Китаї з рекордними 4,25 млн одиниць у 2024 році.
Продажі автомобілів та супутніх товарів, на які припадає 79,4% операційного доходу компанії, минулого року принесли 22,3% валового прибутку, що на 1,3 відсоткових пункти більше, ніж роком раніше.
Китайська компанія продовжує випускати дешевші моделі, сприяючи поглибленню жорстокої дворічної цінової війни на найбільшому автомобільному ринку світу.
За останні тижні вона також сколихнула ринок, представивши нову технологічну платформу для електромобілів з надшвидкою зарядкою та оголосивши, що пропонуватиме функції розумного водіння для більшості своїх моделей без додаткової плати.
Закордонні постачання компанії минулого року підскочили на 71,9% і склали 10% від загального обсягу продажів автомобілів.
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