Китайський автогігант Changan розпочне продажі електрокарів на 10 європейських ринках цьогоріч

Китайський автовиробник Changan Automobile планує вийти на 10 європейських ринків у 2024 році з електромобілями власного виробництва.

Про це пише Reuters.

"Changan запустить продажі Deepal S07 у квітні в Норвегії, Данії, Німеччині та Нідерландах, а в червні - у Великій Британії", - повідомили в компанії. Інші ринки Європи відкриються пізніше цього року.

Також у 2025 році Changan виведе на європейський ринок модель Deepal S05, а на початку 2026-го - електрокар Changan E07. З 2026 року компанія планує продавати і гібридні авто.

Автовиробник створює мережу з понад 1 000 дилерських центрів по всій Європі, але строки реалізації цього плану поки не називає. Всі машини для європейського ринку будуть імпортувати з Китаю та Таїланду.

За даними аналітика Феліпе Муньоса, у 2024 році Changan був 16-м у світі за обсягами продажів, реалізувавши понад 2,2 млн авто. Крім власних брендів, компанія має спільні підприємства з Ford і Mazda та експортує автомобілі у понад 60 країн.