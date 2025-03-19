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World Car Awards 2025: оголошено фіналістів
14:01 19.03.2025 |
Світовий автомобіль року все ближче до визначення переможця - журі "World Car Awards 2025" назвало фіналістів у шести номінаціях. Останній етап голосування завершиться 16 квітня, а переможців оголосять на відкритті "New York International Auto Show".
Голосування проводили 96 автомобільних журналістів із 30 країн. Підрахунок результатів традиційно здійснювали фахівці KPMG. Фіналістів обирали шляхом таємного голосування, оцінюючи машини в реальних умовах експлуатації.
Отже, ось трійки кандидатів на перемогу в кожній категорії:
Світовий автомобіль року
* BMW X3
* Hyundai Inster/Casper Electric
* Kia EV3
Електромобіль року
* Hyundai Inster / Casper Electric
* Kia EV3
* Porsche Macan Electric
Розкішний автомобіль року
* Porsche Macan
* Porsche Panamera
* Volvo EX90
Спортивний автомобіль року
* BMW M5
* Porsche 911 Carrera GTS
* Porsche Taycan Turbo GT
Міський автомобіль року
* BYD Seagull / Dolphin Mini
* Hyundai Inster / Casper Electric
* Mini Cooper Electric
Дизайн року
* Kia EV3
* Toyota Land Cruiser / Land Cruiser 250
* Volkswagen ID. Buzz
Porsche очікувано домінує серед преміальних і спортивних моделей, а Hyundai Inster/Casper Electric одразу в трьох номінаціях - потенційний хіт міського електротранспорту. Дізнаємося, хто забере головні нагороди вже у квітні.
Попередні переможці
У 2024 році головна нагорода "World Car Awards" дісталася Kia EV9. У 2023 переміг Hyundai Ioniq 6, а за рік до цього - Hyundai Ioniq 5.
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