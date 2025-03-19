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АНАЛІТИКА

World Car Awards 2025: оголошено фіналістів

14:01 19.03.2025 |

Транспорт

 

Світовий автомобіль року все ближче до визначення переможця - журі "World Car Awards 2025" назвало фіналістів у шести номінаціях. Останній етап голосування завершиться 16 квітня, а переможців оголосять на відкритті "New York International Auto Show".

Голосування проводили 96 автомобільних журналістів із 30 країн. Підрахунок результатів традиційно здійснювали фахівці KPMG. Фіналістів обирали шляхом таємного голосування, оцінюючи машини в реальних умовах експлуатації.

Отже, ось трійки кандидатів на перемогу в кожній категорії:

Світовий автомобіль року

* BMW X3
* Hyundai Inster/Casper Electric
* Kia EV3

Електромобіль року

* Hyundai Inster / Casper Electric
* Kia EV3
* Porsche Macan Electric

Розкішний автомобіль року

* Porsche Macan
* Porsche Panamera
* Volvo EX90

Спортивний автомобіль року

* BMW M5
* Porsche 911 Carrera GTS
* Porsche Taycan Turbo GT

Міський автомобіль року

* BYD Seagull / Dolphin Mini
* Hyundai Inster / Casper Electric
* Mini Cooper Electric

Дизайн року

* Kia EV3
* Toyota Land Cruiser / Land Cruiser 250
* Volkswagen ID. Buzz

Porsche очікувано домінує серед преміальних і спортивних моделей, а Hyundai Inster/Casper Electric одразу в трьох номінаціях - потенційний хіт міського електротранспорту. Дізнаємося, хто забере головні нагороди вже у квітні.

Попередні переможці

У 2024 році головна нагорода "World Car Awards" дісталася Kia EV9. У 2023 переміг Hyundai Ioniq 6, а за рік до цього - Hyundai Ioniq 5.
За матеріалами: gagadget.com
 

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