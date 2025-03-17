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АНАЛІТИКА

Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина

17:08 17.03.2025 |

Транспорт

 

Китайський автовиробник BYD розглядає Німеччину як можливе місце для свого третього європейського заводу.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше виконавча віцепрезидентка компанії Стелла Лі заявила, що BYD планує відкрити ще один завод у Європі на додачу до підприємств в Угорщині та Туреччині. Втім видання зазначає, що остаточного рішення поки що немає.

Німеччина вважається одним із найімовірніших кандидатів завдяки розвиненим технологіям, проте всередині BYD також обговорюють інші варіанти. Серед факторів, що можуть вплинути на вибір країни, - висока вартість робочої сили, енергоресурсів та обмежена гнучкість виробництва.

Рішення залежатиме від продажів компанії у Європі та завантаження заводів в Угорщині й Туреччині. Запуск першого європейського виробництва BYD в Угорщині запланований на жовтень 2025 року, турецького - на березень 2026-го. Разом вони зможуть випускати 500 000 авто на рік.
За матеріалами: Економічна правда
 

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