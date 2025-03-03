Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року

14:35 03.03.2025 |

Транспорт

 

Франкфурт-на-Майні намагається повернути статус головного міста автоіндустрії та знову стати місцем проведення Міжнародного автосалону IAA (Internationalen Automobil-Ausstellung) у 2027 році.

Автосалон IAA десятиліттями проходив у Франкфурті, але 2021 року його перенесли до Мюнхена. Тепер же міська влада Франкфурта, зокрема обер-бургомістр Майк Йозеф, офіційно заявила про бажання повернути виставку.

Змагання за проведення IAA охоплює не тільки 2027 рік, а й наступні 2029 і 2031. Річ у тім, що виставка відбувається раз на два роки, і рішення про нове місто-господаря стане ключовим для майбутнього заходу.

Хто вирішує?

Остаточний вибір зробить Асоціація автомобільної промисловості Німеччини (VDA). Очікується, що рішення оголосять до літа 2025 року, а поки що боротьба між містами тільки набирає обертів.

Виставку IAA Mobility 2023 у Мюнхені відвідали понад 500 000 осіб, включно з 3 700 журналістів із 82 країн. Було представлено 750 експонентів із 38 країн, відбулося понад 300 світових прем'єр і презентацій.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5911
  0,1598
 0,39
EUR
 1
 43,5417
  0,4283
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2571  0,05 0,12 41,9139  0,10 0,24
EUR 43,0971  0,04 0,09 43,8546  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,17 0,41 41,6000  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес