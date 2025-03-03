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Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року
14:35 03.03.2025 |
Франкфурт-на-Майні намагається повернути статус головного міста автоіндустрії та знову стати місцем проведення Міжнародного автосалону IAA (Internationalen Automobil-Ausstellung) у 2027 році.
Автосалон IAA десятиліттями проходив у Франкфурті, але 2021 року його перенесли до Мюнхена. Тепер же міська влада Франкфурта, зокрема обер-бургомістр Майк Йозеф, офіційно заявила про бажання повернути виставку.
Змагання за проведення IAA охоплює не тільки 2027 рік, а й наступні 2029 і 2031. Річ у тім, що виставка відбувається раз на два роки, і рішення про нове місто-господаря стане ключовим для майбутнього заходу.
Хто вирішує?
Остаточний вибір зробить Асоціація автомобільної промисловості Німеччини (VDA). Очікується, що рішення оголосять до літа 2025 року, а поки що боротьба між містами тільки набирає обертів.
Виставку IAA Mobility 2023 у Мюнхені відвідали понад 500 000 осіб, включно з 3 700 журналістів із 82 країн. Було представлено 750 експонентів із 38 країн, відбулося понад 300 світових прем'єр і презентацій.
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