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АНАЛІТИКА

BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч

14:08 26.02.2025 |

Транспорт

BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч

 

Китайський автогігант BYD випустить на ринок Франції новий електричний компактний позашляховик із нижчою, ніж у більшості конкурентів, початковою ціною 28 990 євро ($30 358).

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Електрокар під назвою Atto 2 стане найдоступнішим позашляховиком китайського автоконцерну, який додасть конкурентоспроможний продукт у європейському сегменті малих кросоверів B-SUV-класу (SUV - sport utility vehicle /практичний спортивний автомобіль/ - маркетинговий термін для авто, що має кузов «універсал» і часто повний привід - ред.).

BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч

 

BYD представила Atto 2 у вівторок на паризькій арені «Ла Дефанс» (Paris' La Défense Arena), найбільшій концертній арені в Європі у західному передмісті Парижа.

BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч

 

Початкова ціна Atto 2 нижча від його найближчих конкурентів Kia Niro на 5000 євро, Opel Mokka-e на 6000 євро та Peugeot e-2008 на 7000 євро, навіть попри те, що на дві останні моделі від компанії Stellantis поширюються французькі стимули (знижки при купівлі цих авто) до 4000 євро.

BYD Atto 2 - це менший брат Atto 3. Він має довжину 4,31 м, ширину 1,83 м та висоту 1,68 м. Попри свої компактні розміри, Atto 2 вміщує п'ятьох пасажирів та має багажник об'ємом 400 л.

BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч

 

Atto 2 побудований на BYD e-Platform 3.0. Це перша компактна модель BYD, яка має конструкцію cell-to-body (CTB). Ця конструкція не лише покращує структурну цілісність, але й дозволяє створити просторіший салон. Електромобіль оснащений двигуном на передній осі, який видає потужність 174 к.с. Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 45,1 кВт·год. Ця конфігурація обіцяє запас ходу 312 км.

BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч

 

В плані дизайну Atto 2 пропонує класичні фари та чорний елемент між ними, що нагадує традиційну решітку радіатора. Задня частина має світлодіодну смугу, яка з'єднує два задні ліхтарі - візуальний підпис BYD.

Всередині Atto 2 доступний 15,6-дюймовий поворотний сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, який можна використовувати як у портретній, так і в альбомній орієнтації. Він забезпечує доступ до цілої низки функцій, включаючи навігацію, розваги та налаштування автомобіля.
 

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