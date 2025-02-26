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BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
14:08 26.02.2025 |
Китайський автогігант BYD випустить на ринок Франції новий електричний компактний позашляховик із нижчою, ніж у більшості конкурентів, початковою ціною 28 990 євро ($30 358).
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Електрокар під назвою Atto 2 стане найдоступнішим позашляховиком китайського автоконцерну, який додасть конкурентоспроможний продукт у європейському сегменті малих кросоверів B-SUV-класу (SUV - sport utility vehicle /практичний спортивний автомобіль/ - маркетинговий термін для авто, що має кузов «універсал» і часто повний привід - ред.).
BYD представила Atto 2 у вівторок на паризькій арені «Ла Дефанс» (Paris' La Défense Arena), найбільшій концертній арені в Європі у західному передмісті Парижа.
Початкова ціна Atto 2 нижча від його найближчих конкурентів Kia Niro на 5000 євро, Opel Mokka-e на 6000 євро та Peugeot e-2008 на 7000 євро, навіть попри те, що на дві останні моделі від компанії Stellantis поширюються французькі стимули (знижки при купівлі цих авто) до 4000 євро.
BYD Atto 2 - це менший брат Atto 3. Він має довжину 4,31 м, ширину 1,83 м та висоту 1,68 м. Попри свої компактні розміри, Atto 2 вміщує п'ятьох пасажирів та має багажник об'ємом 400 л.
Atto 2 побудований на BYD e-Platform 3.0. Це перша компактна модель BYD, яка має конструкцію cell-to-body (CTB). Ця конструкція не лише покращує структурну цілісність, але й дозволяє створити просторіший салон. Електромобіль оснащений двигуном на передній осі, який видає потужність 174 к.с. Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 45,1 кВт·год. Ця конфігурація обіцяє запас ходу 312 км.
В плані дизайну Atto 2 пропонує класичні фари та чорний елемент між ними, що нагадує традиційну решітку радіатора. Задня частина має світлодіодну смугу, яка з'єднує два задні ліхтарі - візуальний підпис BYD.
Всередині Atto 2 доступний 15,6-дюймовий поворотний сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, який можна використовувати як у портретній, так і в альбомній орієнтації. Він забезпечує доступ до цілої низки функцій, включаючи навігацію, розваги та налаштування автомобіля.
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