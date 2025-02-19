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FT: Honda готова відновити переговори про поглинання Nissan, але є умова
11:50 19.02.2025 |
Японська Honda готова відновити переговори про поглинання Nissan з метою створення четвертого за величиною виробника автомобілів у світі, якщо виконавчий директор компанії Макото Учіда піде у відставку. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.
Учіда був ключовим прихильником злиття, але між ним і гендиректором Honda Тошіхіро Мібе зросла напруженість через повільну реструктуризацію та фінансові труднощі Nissan.
Переговори про злиття припинилися після того, як Honda почала наполягати на поглинанні Nissan, замість того щоб створити спільну холдингову компанію на рівних умовах.
Учіда прагне залишитися на посаді до 2026 року, але члени ради директорів компанії та партнер Renault вимагають його звільнення протягом наступних кількох місяців після провалу переговорів щодо угоди вартістю $58 млрд.
Рада директорів Nissan також розпочала неформальні дискусії щодо відставки Учіда, зазначають джерела видання.
Водночас на Nissan насувається криза грошових потоків, якщо продажі продовжать падати. Компанія має 1,2 трлн єн ($6,6 млрд) чистої готівки, але за перші дев'ять місяців фінансового року витратила майже половину цих грошей.
Облігації Nissan мають статус "сміттєвих" за рейтингом S&P, тоді як інші рейтингові агентства намагаються зберегти за компанією статус інвестиційного рівня.
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