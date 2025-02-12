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АНАЛІТИКА

Тайванський техногігант Foxconn може стати партнером Nissan замість Honda

12:02 12.02.2025 |

Транспорт

 

Тайванська компанія Foxconn, найбільш відома як виробник iPhone, розглядає можливість придбання частки Renault у Nissan. Це офіційно підтвердив глава Foxconn Янг Лю, пише Financial Times.

Він наголосив, що головною метою є співпраця, а не просто купівля акцій.

"У нас справді були переговори щодо придбання частки [в Nissan]", - сказав Янг Лю у середу, вперше підтвердивши факт перемовин. "Якщо для співпраці буде необхідним володіння часткою, ми розглянемо цю можливість, але купівля акцій не є нашою основною метою. Наша головна мета - це співпраця", - підтвердив він.

Угода між Foxconn і Renault знову стала актуальною після того, як зірвалися переговори про об'єднання Honda та Nissan.

Інтерес Foxconn полягає в тому, що компанія прагне розробляти та виробляти електромобілі для інших компаній.

Renault володіє 36% акцій Nissan і хоче продати 18,7% з них, які зараз є у французькому трасті.

Nissan паралельно шукає партнера, який допоміг би компанії вийти зі складної ситуації, в якій вона опинилася. Nissan, як й інші японські автовиробники, відчуває сильну конкуренцію з боку Китаю. Акції компанії з початку року впали на 13%, вона планує скоротити 9000 робочих місць та близько 20% виробничих потужностей.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Nissan
 

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