Фінансові новини
- |
- 12.02.25
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Тайванський техногігант Foxconn може стати партнером Nissan замість Honda
12:02 12.02.2025 |
Тайванська компанія Foxconn, найбільш відома як виробник iPhone, розглядає можливість придбання частки Renault у Nissan. Це офіційно підтвердив глава Foxconn Янг Лю, пише Financial Times.
Він наголосив, що головною метою є співпраця, а не просто купівля акцій.
"У нас справді були переговори щодо придбання частки [в Nissan]", - сказав Янг Лю у середу, вперше підтвердивши факт перемовин. "Якщо для співпраці буде необхідним володіння часткою, ми розглянемо цю можливість, але купівля акцій не є нашою основною метою. Наша головна мета - це співпраця", - підтвердив він.
Угода між Foxconn і Renault знову стала актуальною після того, як зірвалися переговори про об'єднання Honda та Nissan.
Інтерес Foxconn полягає в тому, що компанія прагне розробляти та виробляти електромобілі для інших компаній.
Renault володіє 36% акцій Nissan і хоче продати 18,7% з них, які зараз є у французькому трасті.
Nissan паралельно шукає партнера, який допоміг би компанії вийти зі складної ситуації, в якій вона опинилася. Nissan, як й інші японські автовиробники, відчуває сильну конкуренцію з боку Китаю. Акції компанії з початку року впали на 13%, вона планує скоротити 9000 робочих місць та близько 20% виробничих потужностей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР
ТОП-НОВИНИ
|Керівник штабу Антитерористичного центру СБУ викритий у роботі на РФ
|В оновленому застосунку «Резерв+» 18-24-річні зможуть подати заявку на однорічний контракт з ЗСУ
|Міноборони: Добровольці, які приєднались до ЗСУ до змін умов контракту, теж отримають мільйон
|Шість балістичних ракет та 71 дрон ліквідували Сили оборони, локаційно втрачено 40 імітаційних БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Тайванський техногігант Foxconn може стати партнером Nissan замість Honda
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту
Бізнес
|Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
|ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту
|Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia
|Apple вивчає, як виразні рухи роботів допоможуть створити емоційний зв'язок з користувачами