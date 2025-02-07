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Opel Grandland PHEV проїхав 1115 км на одному баку і одній зарядці в реальних умовах
16:52 07.02.2025 |
Opel вирішив випробувати новий Grandland Plug-in Hybrid GS в реальних дорожніх умовах, і результат перевершив очікування. Кросовер проїхав 1 115 км, використовуючи повний заряд батареї (17,9 кВт-год) та один бак палива. Для порівняння, за офіційним циклом WLTP цей показник становить 897 км, з яких 87 км - у суто електричному режимі.
Випробування проходило в складніших умовах, ніж прийнято за стандартом WLTP: температура повітря поступово знижувалася від 11°C до 4°C, а автомобіль був взутий у 19-дюймові зимові шини замість літніх зі зниженим опором коченню. Маршрут включав типовий трафік навколо Франкфурта, змішані дороги, затори та міський цикл - все, з чим стикається середньостатистичний водій.
Opel Grandland PHEV, оснащений 195-сильним (143 кВт) силовим агрегатом з обертовим моментом 350 Нм, показав середню витрату 4.6 л/100 км при середній швидкості 80 км/год. З усього маршруту протяжністю 1 115 км близько 380 км кросовер подолав виключно на електротязі. Підзарядка батареї відбувалася при гальмуваннях за рахунок рекуперації. За весь час було зроблено чотири паузи для дотримання вимог законодавства.
Новий Opel Grandland PHEV у Німеччині доступний за ціною від 40 150 євро.
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