Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Opel Grandland PHEV проїхав 1115 км на одному баку і одній зарядці в реальних умовах

16:52 07.02.2025 |

Транспорт

Opel Grandland PHEV проїхав 1115 км на одному баку і одній зарядці в реальних умовах

 

Opel вирішив випробувати новий Grandland Plug-in Hybrid GS в реальних дорожніх умовах, і результат перевершив очікування. Кросовер проїхав 1 115 км, використовуючи повний заряд батареї (17,9 кВт-год) та один бак палива. Для порівняння, за офіційним циклом WLTP цей показник становить 897 км, з яких 87 км - у суто електричному режимі.

Випробування проходило в складніших умовах, ніж прийнято за стандартом WLTP: температура повітря поступово знижувалася від 11°C до 4°C, а автомобіль був взутий у 19-дюймові зимові шини замість літніх зі зниженим опором коченню. Маршрут включав типовий трафік навколо Франкфурта, змішані дороги, затори та міський цикл - все, з чим стикається середньостатистичний водій.

Opel Grandland PHEV, оснащений 195-сильним (143 кВт) силовим агрегатом з обертовим моментом 350 Нм, показав середню витрату 4.6 л/100 км при середній швидкості 80 км/год. З усього маршруту протяжністю 1 115 км близько 380 км кросовер подолав виключно на електротязі. Підзарядка батареї відбувалася при гальмуваннях за рахунок рекуперації. За весь час було зроблено чотири паузи для дотримання вимог законодавства.

Новий Opel Grandland PHEV у Німеччині доступний за ціною від 40 150 євро.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Opel
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4733
  0,0164
 0,04
EUR
 1
 43,0327
  0,0535
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1808  0,14 0,33 41,7965  0,13 0,32
EUR 42,8115  0,19 0,44 43,5338  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес