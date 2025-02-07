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Toyota побудувала свій перший в Америці завод із виробництва акумуляторів для електромобілів
22:41 06.02.2025 |
Toyota побудувала свій перший акумуляторний завод за межами Японії, вклавши в проєкт майже 14 мільярдів доларів. Підприємство в Північній Кароліні вже готове до роботи - батареї для електромобілів Toyota і Lexus, які продаються в Північній Америці, почнуть постачати у квітні.
Завод має 14 виробничих ліній: 10 із них випускатимуть батарейні модулі для електромобілів (BEV) і плагін-гібридів (PHEV), ще 4 - для самозарядних гібридів (HEV). До 2030 року Toyota планує наростити виробництво до 30 гігават-годин на рік, що вистачить для понад 400 000 електромобілів з батареями ємністю 70 кВт-год.
У 2024 році компанія продала щонайменше 140 000 BEV у всьому світі, з яких лише 18 570 дісталися США. В її американському модельному ряді є лише один електромобіль - кросовер Toyota bZ4X. Однак ситуація скоро зміниться: компанія планує запустити ще 5-7 електричних моделей у США протягом двох років.
Щоб прискорити цей процес, Toyota інвестувала 10 мільярдів доларів у завод у Північній Кароліні та розширює виробничий майданчик у Джорджтауні (Кентуккі), де у 2025 році має стартувати виробництво трирядного електричного позашляховика. Хоча, за останніми даними, його запуск можуть відкласти до 2026 року.
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