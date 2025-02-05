Nissan і Honda припиняють переговори про злиття - Reuters

Японський Nissan має намір припинити переговори про злиття зі своїм конкурентом Honda, відмовившись від угоди вартістю понад 60 мільярдів доларів.

Про це Reuters повідомило джерела в середу, передає Укрінформ.

За словами співрозмовників, переговори ускладнюються зростаючими розбіжностями між двома автовиробниками.

Раніше повідомлялось, що Nissan може припинити переговори після того, як Honda запропонувала стати її дочірньою компанією. За словами одного з джерел, Nissan відмовився від цієї пропозиції, оскільки це було відходом від планів щодо злиття на рівних правах.

Раніше цього дня про намір Nissan вийти з переговорів повідомляла газета Nikkei, після чого акції компанії впали більш ніж на 4% і Токійська фондова біржа тимчасово призупинила торги ними. Акції Honda продовжили торгуватись і завершили день зі зростанням більш ніж на 8%.

В окремих заявах Nissan і Honda заявили, що дані Nikkei не ґрунтуються на інформації, оголошеній компаніями, і що вони мають намір остаточно визначитися з майбутнім напрямком розвитку до середини лютого і оголосити про це тоді ж.

За словами другого джерела, Honda, ринкова вартість якої становить близько 7,92 трильйона ієн (51,90 мільярда доларів США), що більш ніж у п'ять разів перевищує ринкову вартість Nissan (1,44 трильйона ієн), дедалі більше хвилювалася щодо прогресу свого конкурента у виконанні плану реструктуризації.

Як повідомляв Укрінформ, Honda, другий за величиною виробник автомобілів в Японії після Toyota, і Nissan, третій за величиною, заявили в грудні, що ведуть переговори про створення третього за обсягом продажів автовиробника в світі.