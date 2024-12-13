Опублікували світовий рейтинг найпопулярніших авто

За підсумками 9 місяців 2024 року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто. Її продажі перевищили 900 тис. одиниць. Другу та третю сходинку зайняли Tesla Model Y та Toyota RAV4.

Про це повідомила Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром" з посиланням на дослідження Focus2move.

Продажі Toyota Corolla дещо знизились порівняно з минулим роком, але за підсумками 9 місяців цього року вона посіла першу сходинку у світовому рейтингу, йдеться у дослідженні.

Авто, які купували найбільше у 2024 році:

1. Toyota Corolla - 901 991 одиниця (-1,9%);

2. Tesla Model Y - 865 868 одиниць (-6,5%);

3. Toyota RAV4 - 836 258 одиниць (+13,7%);

4. Ford F-Series - 733 754 одиниці (-1,3%);

5. Honda CR-V - 601 374 одиниці (+5,9%);

6. Chevrolet Silverado - 525 193 одиниці (-0,5%);

7. Hyundai Tucson - 497 606 одиниць (-2,4%);

8. Toyota Camry - 474 973 одиниці (-8,9%);

9. Kia Sportage - 448 693 одиниці (+4,9%);

10. BYD Song - 442 275 одиниць (+42,2%).

"Попри те, що традиційні дизельні та бензинові моделі важко посунути з лідерів рейтингу топ-100, нові моделі електромобілів набирають обертів у світовій таблиці лідерів, а автомобільна промисловість усе більше й більше рухається до електрифікації", - зазначають у дослідженні.