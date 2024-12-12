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115 доларів США за кВт-год: акумуляторні батареї для електромобілів рекордно подешевшали з 2017 року
09:16 12.12.2024 |
За даними дослідження BloombergNEF, у 2024 році середня ціна на акумуляторні батареї для електромобілів продемонструвала рекордне за останні сім років зниження на 20%: до 115 доларів США за кіловат-годину ємності. Зниженню цін на акумулятори сприяло збільшення обсягів виробництва, зниження цін на метали та компоненти, а також триваючий перехід на використання дешевших літій-залізо-фосфатних батарей.
Автори дослідження зазначають, що швидше, ніж очікувалося, падіння сигналізує про те, що електромобілі та автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння можуть зрівнятися за вартістю вже у 2026 році, коли середня ціна впаде нижче $100/кВт-год. Це вже сталося в Китаї, де середня ціна на батарейні електромобілі нижча, ніж на бензинові аналоги.
Очікується, що 2024 року Китай виробить достатньо акумуляторних елементів, щоб задовольнити 92% від загального світового попиту в 1,2 тераватт-години для електромобілів і стаціонарних сховищ. Однак виробники акумуляторів навряд чи будуть виробляти надлишкові осередки для електромобілів, оскільки світовий попит сповільнюється.
BNEF прогнозує на основі статистичних даних з 2010 року, що ціни на акумуляторні батареї впадуть нижче 100 доларів США/кВт⋅год у 2026 році та досягнуть 69 доларів США/кВт-год у 2030 році. Однак геополітичні зміни додають невизначеності в майбутні перспективи поширення електромобілів і, своєю чергою, ціноутворення на акумулятори.
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