General Motors відмовляється від розробки роботаксі

Три роки тому Мері Барра, головна виконавча директорка General Motors Co., оголосила про плани компанії створити роботаксі Tostada у рамках сервісу Cruise. Однак наразі ці плани скасовано через високу вартість розробки технології. Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми оцінили суму грошей, необхідну для запуску бізнесу роботаксі, підтримки та розвитку цього бізнесу, це досить великий капітал. Робототаксі не є основним бізнесом GM", - розповіла Барра.

Команда Cruise буде об'єднана з General Motors, а компанія зосередиться на більш скромних цілях, таких як розробка передових систем безпеки для автомобілів. Також планується пропонувати систему автономного водіння як функцію для майбутніх моделей.

General Motors також відмовляється від попередніх планів отримати додаткові $50 мільярдів прибутків від роботаксі та передплат до 2030 року. Компанія мала намір подвоїти свої прибутки за рахунок електромобілів та автономного водіння, але без Cruise цього досягнути не вдасться.

Протягом всього часу розвитку проєкту компанія інвестувала понад $9 мільярдів. Відмова від розробки роботаксі дозволить зекономити понад $1 мільярда на щорічних витратах. Зараз GM викуповує акції Cruise, що дозволить їй збільшити свою частку з 90% до понад 97% згідно з угодами з іншими акціонерами.

Нагадуємо, що раніше Tesla представила своє власне роботаксі Cybercab. Це двомісний електромобіль з функцією самокерування. Вартість авто складає $30 тисяч, а виробництво розпочнеться у 2026-2027 році.