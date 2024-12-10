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АНАЛІТИКА

Xiaomi готує до випуску електропозашляховик YU7 з потужністю 508 кВт

13:49 10.12.2024 |

Транспорт

Xiaomi готує до випуску електропозашляховик YU7 з потужністю 508 кВт

 

Xiaomi продовжує розширювати свою присутність на ринку електромобілів, представивши новий позашляховик YU7, який вийде влітку 2025 року.

YU7 є повністю електричним позашляховиком із дизайном, аналогічним седану SU7, першій електричній моделі компанії, випущеній раніше цього року. Очікується, що YU7 конкуруватиме з Tesla Model Y та іншими електричними позашляховиками на зростаючому ринку Китаю.

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) поділився зображеннями нового автомобіля на платформі Weibo, зазначивши, що офіційна презентація YU7 відбудеться в червні або липні наступного року.

Xiaomi готує до випуску електропозашляховик YU7 з потужністю 508 кВт

 

Позашляховик оснащений переднім і заднім моторами із загальною потужністю 508 кВт, що дає йому змогу розвивати максимальну швидкість до 253 км/год. Xiaomi також співпрацює з китайською компанією CATL для розробки батарей для своїх автомобілів. Позашляховик YU7 стане другою моделлю електромобіля від Xiaomi, після успішного запуску седана SU7, який отримав схвальні відгуки та досягнув значних продажів у Китаї.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

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