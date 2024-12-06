Nio запускає гнучку заміну батарей у Європі

У власників електричних автомобілів Nio в Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швеції тепер є можливість гнучкого вибору батареї в рамках пропозиції Battery-as-a-Service (BaaS).

Раніше сервіс BaaS працював наступним чином: при купівлі автомобіля клієнт вибирав одну з двох батарей - стандартну (75 кВт-год) або збільшену (100 кВт-год), за 170 або 290 євро на місяць. На Power Swap Station можна було обміняти "порожню" батарею тільки на аналогічну за ємністю.

Новий підхід дає змогу обирати батарею залежно від потреб. Короткі поїздки? Беріть стандартну на наступні кілька тижнів. Їдете на море або в гори? Замовляйте батарею збільшеної ємності на місяць або навіть на кілька місяців.

У Китаї Nio пішла ще далі. Там доступна третя опція - батарея "Ultra Long Range" на 150 кВт-год. Але головне: батарею можна орендувати хоч на день. Наприклад, для короткого відрядження можна взяти "довгограючу" батарею і повернути її наступного ранку.

Як це працює?

Користувачі можуть забронювати послугу через додаток Nio максимум за один день наперед, залежно від наявності батарей на станції Power Swap. Наступного дня вони отримають заряджену батарею, причому процедура заміни залишається однаковою, незалежно від розміру або типу батареї.





Представниця Nio Power Europe Кайса Іванссон Согнефур (Kajsa Ivansson Sognefur) підкреслює, що ця послуга дає свободу, комфорт і гнучкість при зменшенні витрат. Звучить оптимістично, але головний плюс у тому, що тепер не потрібно переплачувати за зайві кілометри, якщо вони не потрібні.

Чому раніше це було недоступно? Виявляється, у всьому винні податки. У деяких країнах ЄС правила оподаткування корпоративних автомобілів були не готові до BaaS-моделі, що змушувало компанію відкладати запуск послуги. Але тепер юридичні питання залагоджені.