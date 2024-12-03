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АНАЛІТИКА

Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора

22:51 02.12.2024 |

Транспорт

 

Генеральний директор Stellantis Карлос Таварес звільнився з посади через розбіжності у поглядах з радою директорів. Про це автомобільна компанія, яка входить до п'ятірки найбільших у світі, повідомила на своєму сайті у неділю, 1 грудня.

Stellantis володіє багатьма відомими автомобільними брендами, включно з Chrysler, FIAT, Jeep, Peugeot, Citroën, Opel та іншими. Таварес очолював корпорацію з моменту створення у 2021 році.

Португальський топменеджер спершу приєднався до PSA (Peugeot) у 2014 році й врятував компанію від близького банкрутства, а потім взяв участь у створенні Stellantis шляхом придбання Opel у 2017 році та злиття з Fiat-Chrysler у 2021 році.

Як пише Financial Times, останнім часом між Таваресом та членами ради директорів виникло напруження щодо того, як повернути компанію на правильний шлях. Компанія зіткнулася з різким падінням фінансових показників і падінням продажів у США та Європі. Загалом акції Stellantis впали на 43% з початку року. Незадоволені робітники на заводах в Італії та США погрожували страйками через скорочення виробництва.

За словами інсайдерів, Таварес "зосереджувався на короткострокових цілях замість довгострокової перспективи".

"Складалося враження, що Карлос надто поспішав відновити свою репутацію, ризикуючи створити проблеми в майбутньому", - сказав один зі співрозмовників.

Stellantis уже шукає нового постійного CEO, цей процес планують завершити в першій половині 2025 року. До призначення нового гендиректора буде створено тимчасовий виконавчий комітет під головуванням Джона Елканна (голова ради директорів).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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