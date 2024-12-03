Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 01:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора
22:51 02.12.2024 |
Генеральний директор Stellantis Карлос Таварес звільнився з посади через розбіжності у поглядах з радою директорів. Про це автомобільна компанія, яка входить до п'ятірки найбільших у світі, повідомила на своєму сайті у неділю, 1 грудня.
Stellantis володіє багатьма відомими автомобільними брендами, включно з Chrysler, FIAT, Jeep, Peugeot, Citroën, Opel та іншими. Таварес очолював корпорацію з моменту створення у 2021 році.
Португальський топменеджер спершу приєднався до PSA (Peugeot) у 2014 році й врятував компанію від близького банкрутства, а потім взяв участь у створенні Stellantis шляхом придбання Opel у 2017 році та злиття з Fiat-Chrysler у 2021 році.
Як пише Financial Times, останнім часом між Таваресом та членами ради директорів виникло напруження щодо того, як повернути компанію на правильний шлях. Компанія зіткнулася з різким падінням фінансових показників і падінням продажів у США та Європі. Загалом акції Stellantis впали на 43% з початку року. Незадоволені робітники на заводах в Італії та США погрожували страйками через скорочення виробництва.
За словами інсайдерів, Таварес "зосереджувався на короткострокових цілях замість довгострокової перспективи".
"Складалося враження, що Карлос надто поспішав відновити свою репутацію, ризикуючи створити проблеми в майбутньому", - сказав один зі співрозмовників.
Stellantis уже шукає нового постійного CEO, цей процес планують завершити в першій половині 2025 року. До призначення нового гендиректора буде створено тимчасовий виконавчий комітет під головуванням Джона Елканна (голова ради директорів).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
ТОП-НОВИНИ
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
|Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні на 650 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора
|Ілон Маск звернувся до суду, щоб зупинити перехід OpenAI на комерційну основу
|Гендиректор Intel пішов у відставку
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто
Бізнес
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
|Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing
|Кнопки повертаються: Volkswagen обіцяє редизайн, кращі батареї та матеріали в своїх електромобілях
|Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345
|У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI
|Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD