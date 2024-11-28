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У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
23:03 28.11.2024 |
Renault Group анонсувала старт першого в Європі каршерінгу електромобілів з використанням технології vehicle-to-grid (V2G). Сервіс запустять у Нідерландах у партнерстві з We Drive Solar, MyWheels і міською владою Утрехта.
У рамках проєкту MyWheels розгорне флот із 500 електричних хетчбеків Renault 5 E-Tech. Головна "фішка" - використання двонаправленої зарядки V2G, розробленої Mobilize (дочірня компанія Renault Group). Ця технологія дає змогу автомобілям заряджатися "зеленою" енергією і повертати її в мережу під час пікових навантажень.
У такого підходу є кілька переваг: по-перше, допомога в стабілізації міської електромережі, а по-друге, можливість великомасштабного використання електромобілів у каршерінгу. Інфраструктуру для зарядки забезпечить We Drive Solar, що також сприятиме створенню більш екологічно стійкої енергетичної системи.
Renault називає Утрехт лідером у сфері зеленої енергетики - приблизно 35% дахів у місті обладнані сонячними панелями. За оцінками французького автовиробника, 500 автомобілів з технологією V2G можуть забезпечити до 10% балансування сонячної та вітрової енергії в регіоні.
Якщо все піде за планом, до вже згаданих 500 одиниць Renault 5 E-Tech можуть додати моделі Megane E-Tech, Scenic E-Tech і Renault 4 E-Tech. Представник Renault Group підкреслив у пресрелізі, що цей проєкт демонструє ефективність державно-приватних партнерств у впровадженні стійких міських рішень.
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