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ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA
17:27 07.11.2024 |
Українські військові отримають на озброєння бронеавтомобіль UAT-TISA. Це розробка українських виробників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони вітчизняний бронеавтомобіль. UAT-TISA може використовуватись для виконання широкого спектра завдань. Залежно від цілей машину обладнують додатковими пристроями та обладнанням.
UAT-TISA має шасі позашляховика одного з відомих автовиробників. На шасі встановили спеціально розроблену бронекапсулу, яка забезпечує захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї.
Конструкція бронекапсули дозволяє встановити кулемет на турелі. Протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля.
Українська машина має динамічні характеристики, прохідність і плавність ходу. На повному баку пального можна подолати понад тисячу кілометрів на одній заправці.
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