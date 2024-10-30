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АНАЛІТИКА

Китайський автовиробник BYD вперше обійшов Tesla за квартальним доходом

22:54 30.10.2024 |

Транспорт

 

Китайський автовиробник BYD вперше обійшов свого головного конкурента Tesla за виторгом. Про це пише Bloomberg.

Виторг найбільш продаваного китайського автовиробника за три місяці зріс на 24% у річному вимірі - до 201,1 млрд юанів ($28,2 млрд), хоч і не дотягнув до прогнозу.

Однак у Tesla виторг виявився меншим - $25,2 млрд.

Водночас американська компанія все ще випереджає китайського конкурента за прибутком - $2,2 млрд проти $1,6 млрд.

Китайський автовиробник BYD вперше обійшов Tesla за квартальним доходом

 

Досі Tesla випереджала BYD за валовими фінансовими показниками завдяки високій середній вартості електромобіля. Зараз китайська компанія майже зрівнялася з американською за квартальним випуском (444 000 і 463 000 автомобілів відповідно).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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