Китайський автовиробник BYD вперше обійшов Tesla за квартальним доходом

Китайський автовиробник BYD вперше обійшов свого головного конкурента Tesla за виторгом. Про це пише Bloomberg.

Виторг найбільш продаваного китайського автовиробника за три місяці зріс на 24% у річному вимірі - до 201,1 млрд юанів ($28,2 млрд), хоч і не дотягнув до прогнозу.

Однак у Tesla виторг виявився меншим - $25,2 млрд.

Водночас американська компанія все ще випереджає китайського конкурента за прибутком - $2,2 млрд проти $1,6 млрд.

Досі Tesla випереджала BYD за валовими фінансовими показниками завдяки високій середній вартості електромобіля. Зараз китайська компанія майже зрівнялася з американською за квартальним випуском (444 000 і 463 000 автомобілів відповідно).