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Китайський автовиробник BYD вперше обійшов Tesla за квартальним доходом
22:54 30.10.2024 |
Китайський автовиробник BYD вперше обійшов свого головного конкурента Tesla за виторгом. Про це пише Bloomberg.
Виторг найбільш продаваного китайського автовиробника за три місяці зріс на 24% у річному вимірі - до 201,1 млрд юанів ($28,2 млрд), хоч і не дотягнув до прогнозу.
Однак у Tesla виторг виявився меншим - $25,2 млрд.
Водночас американська компанія все ще випереджає китайського конкурента за прибутком - $2,2 млрд проти $1,6 млрд.
Досі Tesla випереджала BYD за валовими фінансовими показниками завдяки високій середній вартості електромобіля. Зараз китайська компанія майже зрівнялася з американською за квартальним випуском (444 000 і 463 000 автомобілів відповідно).
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