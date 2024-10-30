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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR: першим оператором стала Iberia
15:58 30.10.2024 |
Іспанська національна авіакомпанія Iberia стала першим у світі оператором нового літака моделі A321XLR від Airbus. Про це повідомила пресслужба корпорації.
Це найновіший вузькофюзеляжний літак, який має збільшену на 15% дальність польоту (до 8700 км) і при цьому споживає на 30% менше палива порівняно з попередніми моделями. Літак може частково працювати на екологічному паливі (SAF), а до 2030 року Airbus планує зробити його повністю сумісним з SAF.
Профільне видання Simple Flying називає A321XLR революційною моделлю: вузькофюзеляжний літак з більшою дальністю польоту здатний замінити широкофюзеляжні на певних маршрутах у низький сезон, що викликає інтерес як у традиційних перевізників, так і у лоукостерів.
На сьогодні Airbus має понад 500 замовлень на цю модель.
Розробка A321XLR тривала п'ять років. Перший політ відбувся у червні 2022 року.
Перший літак для Iberia має 182 місця у двох класах (порівняно з 232 у звичайному A321), причому бізнес-клас обладнаний кріслами-ліжками. Має збільшені багажні полиці (на 60%), на кожному місці є доступ до інтернету.
Спочатку літак використовуватимуть на європейських маршрутах. Перший трансатлантичний рейс планується з Мадрида до Бостона в листопаді.
"Ми дуже пишаємося бути авіакомпанією, яка першою почне використовувати новий літак Airbus. A321XLR дозволить нам досягати нових пунктів призначення, виконуючи трансатлантичні маршрути та роблячи це більш ефективно", - сказав президент Iberia Марко Сансавіні.
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