Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR: першим оператором стала Iberia

Іспанська національна авіакомпанія Iberia стала першим у світі оператором нового літака моделі A321XLR від Airbus. Про це повідомила пресслужба корпорації.

Це найновіший вузькофюзеляжний літак, який має збільшену на 15% дальність польоту (до 8700 км) і при цьому споживає на 30% менше палива порівняно з попередніми моделями. Літак може частково працювати на екологічному паливі (SAF), а до 2030 року Airbus планує зробити його повністю сумісним з SAF.

Профільне видання Simple Flying називає A321XLR революційною моделлю: вузькофюзеляжний літак з більшою дальністю польоту здатний замінити широкофюзеляжні на певних маршрутах у низький сезон, що викликає інтерес як у традиційних перевізників, так і у лоукостерів.

На сьогодні Airbus має понад 500 замовлень на цю модель.

Розробка A321XLR тривала п'ять років. Перший політ відбувся у червні 2022 року.

Перший літак для Iberia має 182 місця у двох класах (порівняно з 232 у звичайному A321), причому бізнес-клас обладнаний кріслами-ліжками. Має збільшені багажні полиці (на 60%), на кожному місці є доступ до інтернету.

Спочатку літак використовуватимуть на європейських маршрутах. Перший трансатлантичний рейс планується з Мадрида до Бостона в листопаді.

"Ми дуже пишаємося бути авіакомпанією, яка першою почне використовувати новий літак Airbus. A321XLR дозволить нам досягати нових пунктів призначення, виконуючи трансатлантичні маршрути та роблячи це більш ефективно", - сказав президент Iberia Марко Сансавіні.